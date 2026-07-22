Stålmontörer sökes till Luleå omgående start!
N Kraft Bemanning AB / Grovplåtslagarjobb / Boden Visa alla grovplåtslagarjobb i Boden
2026-07-22
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, Luleå
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Till snabbväxande bemannings- och rekryteringsbolaget Nkraft söker vi nu flera erfarna stålmontörer till pågående och kommande uppdrag i Luleå.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Som stålmontör kommer du att arbeta med montage och installation av stålkonstruktioner inom bygg- och industriprojekt. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på projekt och tidigare erfarenhet.
Vi har flera olika arbetstider och skiftupplägg beroende på uppdrag, bland annat:
• 7/7-skift
• Måndag–torsdag
• Måndag–fredagDina arbetsuppgifter
• Montage av stålkonstruktioner och ståldetaljer
• Montering och anpassning enligt ritningar och instruktioner
• Arbete med olika typer av bygg- och industrimontage
• Samarbete med övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen
Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet av arbete som stålmontör eller liknande montagearbete
• Kan lämna relevanta referenser från tidigare arbetsgivare eller uppdrag
• Är självgående, ansvarstagande och noggrann
• Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
• Har ett högt säkerhetstänk och är van vid arbete på bygg- eller industriarbetsplatser
Inga särskilda certifikat är ett krav för tjänsten, men relevanta utbildningar, behörigheter och erfarenhet inom montage, bygg eller industri är meriterande.
Vi erbjuder
✅ Flera olika skiftupplägg – 7/7, måndag–torsdag eller måndag–fredag
✅ Boende kan ordnas
✅ Lön enligt kollektivavtal
✅ Möjlighet till långsiktiga uppdrag
✅ Omgående start
📅 Start: Omgående
📍 Ort: Luleå
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas omgående.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: karl.hultman@nkraft.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N Kraft Bemanning AB
(org.nr 559432-0508), http://nkraft.se
Storgatan 52 B (visa karta
)
961 86 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10009647