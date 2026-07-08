Stalltekniker till kostall
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Djuruppfödarjobb / Uppsala Visa alla djuruppfödarjobb i Uppsala
2026-07-08
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Lövsta lantbruksforskning
Vi söker dig som vill jobba som stalltekniker i kostallet på SLU, Lövsta lantbruksforskning utanför Uppsala. Vi är närmare ett trettiotal medarbetare i teamet på Lövsta där hälften arbetar med mjölkkobesättningen på 300 kor med rekrytering och ca 6 medarbetare arbetar i grisstallet där grisbesättningen omfattar 110 suggor med integrerad produktion. Stallen är högt mekaniserade med bland annat mjölkningsrobotar (VMS) i kostallet. Verksamheten genomför årligen 20-talet forskningsprojekt och tar emot ett par tusen SLU studenter.
Om jobbet
Vi söker dig som vill arbeta med de vanliga sysslorna i en mjölkkobesättning som tillsyn i stallar och på bete, rengöring, registreringar, administration, vägningar och utfodring. Arbetet är schemalagt med helg- och beredskapsarbete. Visst arbete kan förekomma i Lövstas kyckling- och värphönsstall vars verksamhet är integrerad med kostallet. Det dagliga arbetet är varvat med arbetsuppgifter som är kopplade till forskningsverksamheten och som stöd vid undervisningen.
Din bakgrund
Du ska ha praktisk erfarenhet av arbete med lantbruksdjur och mjölkproduktion, teoretiska kunskaper är meriterande. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga. Du ska vara intresserad av att arbeta med forskare och studenter. B-körkort är ett krav. Det är meriterande om du har gått seminkurs och/eller kurs i läkemedelshantering samt om du har erfarenhet av traktorkörning.Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Lövsta Lantbruksforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet är en av Europas modernaste anläggningar för forskning och undervisning på lantbrukets djur. I stallarna finns en omfattande produktion med grisar, mjölkkor och fågel. Stallarna används dagligen av studenter och forskare vid SLU.
Mer information om https://www.slu.se/forskning/forskningsinfrastrukturer/infrastrukturer-vid-slu-tillgangliga-for-externa-anvandare/slu-lovsta-lantbruksforskning/
länk till webbsida.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
I september, 2026 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-08-23.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
Funbo Lövsta 27 (visa karta
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741 77 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Stallförman nötstallet
Marcin Surminski marcin.surminski@slu.se +4618671799 Jobbnummer
9997083