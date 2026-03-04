Stallpersonal / instruktör sökes till islandshästverksamhet
2026-03-04
Till vår islandshästverksamhet i Norrtälje söker vi nu engagerade och ansvarstagande medarbetare som vill vara en del av vårt team.
Vi bedriver ridskola, turridning och lägerverksamhet med islandshästar i en familjär och professionell miljö där hästvälfärd, kvalitet och gemenskap står i centrum.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
• Dagligt stallarbete (mockning, fodring, utsläpp/intag)
• Hästskötsel och enklare hästvård
• Hålla ridlektioner (barn, ungdomar och vuxna)
• Leda turridningar
• Vara lägerledare
• Bidra till ordning, struktur och god stämning i stallet
Vi söker dig som
• Har god hästvana och erfarenhet av islandshäst
• Är trygg i att leda grupper
• Är ansvarstagande, strukturerad och positiv
• Tycker om att arbeta med barn och ungdomar
• Har god samarbetsförmåga
• Ser värdet i noggranna rutiner och hög hästvälfärd
• Har B-körkort
Meriterande är utbildning inom ridinstruktör/ridlärare samt erfarenhet av turridning.Om tjänsten
Tjänsten är en deltidsanställning efter behov, med arbete förlagt på vardagar, kvällar och helger.
Vi intervjuar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: caroline.furuvald@ilumanagement.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ANSÖKAN Instruktör / stall".
