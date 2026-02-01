Ställningsmontör till MJ Tak Entreprenad AB
MJ Tak Entreprenad AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2026-02-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MJ Tak Entreprenad AB i Stockholm
, Huddinge
, Haninge
eller i hela Sverige
Ställningsmontör till MJ Tak & Fasad
MJ Tak & Fasad är ett växande företag inom tak-, fasad- och byggarbeten. Vi söker nu en ställningsmontör som vill bli en del av vårt team och arbeta i varierande projekt hos både privatpersoner och företag.Publiceringsdatum2026-02-01Dina arbetsuppgifter
Som ställningsmontör hos oss arbetar du med:
Montering och demontering av byggställningar
Säkerställa att ställningar uppfyller gällande säkerhetskrav
Samarbete med arbetsledare och övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen
Ordning och säkerhet på arbetsplatsenKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av ställningsmontage eller byggarbete
Är ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Klarar av fysiskt arbete och arbete på höjd
Kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort
Talar svenska eller engelska
Meriterande
Utbildning/certifikat inom ställningsbyggnad
Erfarenhet från bygg-, tak- eller fasadprojekt
Vi erbjuder
Heltidstjänst i ett stabilt och växande företag
Trygga arbetsförhållanden och tydliga rutiner
Trevligt arbetsklimat och bra samarbete
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: info@mjtak.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MJ Tak Entreprenad AB
(org.nr 559415-3297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9716029