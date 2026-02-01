Ställningsmontör till MJ Tak Entreprenad AB

MJ Tak Entreprenad AB / Snickarjobb / Stockholm
2026-02-01


Visa alla snickarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos MJ Tak Entreprenad AB i Stockholm, Huddinge, Haninge eller i hela Sverige

Ställningsmontör till MJ Tak & Fasad
MJ Tak & Fasad är ett växande företag inom tak-, fasad- och byggarbeten. Vi söker nu en ställningsmontör som vill bli en del av vårt team och arbeta i varierande projekt hos både privatpersoner och företag.

Publiceringsdatum
2026-02-01

Dina arbetsuppgifter
Som ställningsmontör hos oss arbetar du med:
Montering och demontering av byggställningar

Säkerställa att ställningar uppfyller gällande säkerhetskrav

Samarbete med arbetsledare och övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen

Ordning och säkerhet på arbetsplatsen

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av ställningsmontage eller byggarbete

Är ansvarstagande och säkerhetsmedveten

Klarar av fysiskt arbete och arbete på höjd

Kan arbeta både självständigt och i team

Har B-körkort

Talar svenska eller engelska

Meriterande
Utbildning/certifikat inom ställningsbyggnad

Erfarenhet från bygg-, tak- eller fasadprojekt

Vi erbjuder
Heltidstjänst i ett stabilt och växande företag

Trygga arbetsförhållanden och tydliga rutiner

Trevligt arbetsklimat och bra samarbete

Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: info@mjtak.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
MJ Tak Entreprenad AB (org.nr 559415-3297)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9716029

Prenumerera på jobb från MJ Tak Entreprenad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos MJ Tak Entreprenad AB: