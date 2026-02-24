Ställningsmontör
ProMont Ställningar AB / Snickarjobb / Nacka
2026-02-24
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige
Ställningsmontör söker med arbetsuppgift att montera och nedmontera byggnadsställningar i Stockholm området.
Vi söker också personer som ska jobba på marken som tillhjälp vid monteringen.
Stor plus om kandidater skulle ha B körkort, ställningsutbildning och erfarheten inom ställningsbranchen.
Lön enligt lagen .
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: info@pro-mont.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ProMont Ställningar AB
(org.nr 559363-6854) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Nemo M info@pro-mont.se Jobbnummer
9761669