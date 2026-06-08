Ställningsbyggare till Stockholm

Sydställningar I Sölvesborg Aktiebolag / Snickarjobb / Haninge
2026-06-08


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Plats: Stockholm med omnejd
Tjänst: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Publiceringsdatum
2026-06-08

Om tjänsten
Som ställningsbyggare på Sydställningar arbetar du med montering och demontering av byggnadsställningar för bostadsprojekt, industrier och renoveringar runtom i Sverige. Varje projekt är unikt, vilket innebär att du får använda både din kreativitet och problemlösningsförmåga i ett omväxlande arbete.
Du anställs som resemontör, vilket innebär att resor inom hela landet förekommer. Det är viktigt att du trivs med att arbeta på olika platser och att vara en del av ett lag som sätter säkerhet, kvalitet och samarbete i första rummet.
Vi levererar inte bara ställningar – vi levererar trygghet. Därför söker vi dig som är ansvarsfull, noggrann och har ett starkt säkerhetstänk.

Kvalifikationer
• Yrkesbevis eller annan särskild utbildning som ställningsmontör
• B-körkort
• God fysik och höjdtålighet är en fördel

Vi erbjuder
• Tillsvidareanställning (inleds med 6 månaders provanställning)
• Heltid med schemalagd arbetstid
• Timlön enligt kollektivavtal
• Tillgång till förmånsportal och friskvårdsbidrag

Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor, kontakta gärna:
Jan Dahlström - Montagechef
jan.dahlstrom@sydstallningar.se
073-387 13 54

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan – urval sker löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sydställningar I Sölvesborg Aktiebolag (org.nr 556208-4292)
Kilowattvägen 12 (visa karta)
136 44  HANDEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sydställningar i Stockholm

Kontakt
Montagechef
Jan Dahlström
jan.dahlstrom@sydstallningar.se
0733-87 13 54

Jobbnummer
9952212

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