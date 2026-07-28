Ställningsbyggare och industrimedarbetare
ENT Group AB / Snickarjobb / Hudiksvall Visa alla snickarjobb i Hudiksvall
2026-07-28
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ENT Group AB är ett växande företag inom bygg- och industribranschen med bas i Hudiksvall. Vi arbetar brett över hela Sverige och våra uppdrag omfattar bland annat ställningsbyggnation, stämpjobb, mekaniska arbeten, industriuppdrag samt arbete inom kärnkraft.
Nu söker vi fler engagerade och kompetenta medarbetare som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag och kan bland annat innefatta:
Ställningsbyggnation
Stämp- och formstödslösningar
Mekaniska arbeten
Industri- och anläggningsarbete
Arbete inom kärnkraftsindustrin (för rätt person)Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har utbildning inom ställningsbyggnation (krav)
Har erfarenhet av bygg- och/eller industrijobb
Meriterande med erfarenhet av mekjobb, stämp, industri eller kärnkraft
Har god säkerhetsmedvetenhet och följer gällande arbetsmiljöregler
Bra på att samarbeta och att jobba i team
Är flexibel och beredd att arbeta på olika orter runt om i Sverige
Körkort (minst B) och bil
Vi erbjuder
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Arbete i ett stabilt och växande företag
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Kollektivavtal och konkurrenskraftiga villkor
Ett engagerat team med hög yrkesstolthet och säkerhet i fokusSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till: magnus@ent.se
Obs! Intervjuer och rekrytering sker löpande, med jobbstart redan i augusti 2026. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Magnus Lampert
Välkommen med din ansökan till ENT Group AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
E-post: magnus@ent.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ENT Group AB
(org.nr 559107-5857), http://www.ent.se/om-ent-group
Håstaholmen 5 (visa karta
)
824 44 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Magnus Lampert magnus@ent.se Jobbnummer
10013676