Ställföreträdande Varuhuschef till Skellefteå
2025-08-17
Gillar du pulsen i ett varuhus och får energi av att se både människor och resultat växa? Då har vi ett spännande uppdrag till dig!
Just nu letar vi efter en driven och engagerad Ställföreträdande Varuhuschef som vill ta en viktig roll i vår fortsatta resa. Hos Rusta får du vara med och göra verklig skillnad - varje dag. I rollen som Ställföreträdande Varuhuschef är du i första hand säljare men även varuhuschefen närmast, både när det gäller ansvar och i det dagliga arbetet. Tillsammans ser ni till att vardagen flyter på smidigt, och när varuhuschefen inte är på plats är det du som tar rodret. Du jobbar som säljare, inspirerar och stöttar dina kollegor, skapar struktur och ser till att rätt saker händer i rätt tid - med både helheten och detaljerna i fokus. Du fungerar som förebild för teamet, du håller ordning och reda i allt från kassan till lagret, och du arbetar för att varuhuset inte bara ska nå sina mål - utan helst överträffa dem. Samtidigt har du alltid kunden i centrum och gör det där lilla extra för att skapa en välkomnande och positiv upplevelse i butiken.
Du behöver inte kunna allt från början - vi lär dig! Men vi tror att du:
Framförallt är du en person som trivs med ett högt tempo och som vill utvecklas i din roll som ledare hos oss på Rusta.
Du har några års erfarenhet av att leda inom detaljhandeln, gärna från en verksamhet som hanterar stora volymer
Du trivs jobba operativt men känner dig hemma i en ledarroll och har även lätt för att tänka både strategiskt och framåt
Du gillar försäljning och rollen som säljare
Att vara tydlig, rak och ha nära till skratt är en självklar del av din vardag
Du är bra på att få med dig andra - både i vardagens tempo och när det blåser lite.
Du gillar att ha fullt ös omkring dig och trivs när det händer mycket
Du har ett genuint driv att utvecklas, och kanske siktar du på att driva ett eget varuhus inom några år.
Om du inspireras av att jobba i en föränderlig miljö där flexibilitet är en nyckel, då kommer du att trivas hos oss!
Vad är det som gör Rusta till - ja, Rusta?
Våra värderingar är inte bara ord på ett papper - de är något vi faktiskt jobbar efter varje dag:
Enkelhet - Vi gillar raka vägar och smarta lösningar. Varför krångla till det?
Mod - Vi vågar testa nytt och vi lär oss längs vägen - det är så vi utvecklas.
Engagemang - Vi bryr oss på riktigt, tar ansvar och gör vårt bästa - varje dag.
Tillsammans - Hos oss vinner laget, inte jaget. Vi stöttar varandra och lyckas ihop.
Så här går det till när du söker
Utöver ditt CV och ett personligt brev vill vi lära känna dig genom:
Dina svar på urvalsfrågor när du ansöker
Ett kort test (bara lugn - det är inget matteprov)
Intervju på plats i butiken
Digital referenstagning
En bakgrundskoll - inget konstigt, bara rutin
Vill du förbereda dig? Vad en bakgrundskontroll är? Vanliga frågor och svar om bakgrundskontroller
Är du pepp?
Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte till sista sekunden.
Anställningsform: Tillsvidareanställning- Inleds med sex månaders provanställning
Omfattning: Heltid (38,25 timmar/vecka)
Startdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
Vi längtar efter att få lära känna dig - Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
