Ställföreträdande varuhuschef till Biltema Uppsala

Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 172 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 64 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden.
Vad du kan förvänta dig av tjänsten
Som Ställföreträdande Varuhuschef är du Varuhuschefens förlängda arm. Du har personalansvar för varuhusets medarbetare och har det övergripande ansvaret för den dagliga driften. Du coachar och leder medarbetarna genom din närvaro i varuhuset så att samtliga kunder ges ett optimalt kundbemötande och lämnar Biltema med en positiv upplevelse. Genom ett engagerande och inspirerande ledarskap utvecklar du Avdelningsansvariga och övriga medarbetare. Du följer upp försäljningen och kommer med kreativa idéer för att exponera vårt stora utbud av produkter.
Du är du väl insatt i varuhusets drift och har det yttersta ansvaret för varuhuset när varuhuschefen inte är på plats. Det innebär bland annat att du har det yttersta arbetsmiljöansvaret och säkerställer tillsammans med övriga medarbetare att ni har en säker arbetsmiljö. Du är delaktig i planeringen och lägger schemat utefter aktiviteter och events. Du delar gärna med dig av din kompetens och agerar bollplank till såväl varuhuschef som övriga medarbetare.
Som Ställföreträdande Varuhuschef ingår du i varuhusets ledningsgrupp och rapporterar till varuhuschef.
Vad vi förväntar oss av dig
Vi söker dig som är resultatorienterad och med en hög servicemedvetenhet. Som person har du förmågan att motivera, coacha och inspirera personal genom ditt pedagogiska sätt att kommunicera och leda. Du har lätt för att skapa en god atmosfär och ser alltid till att dina medarbetare är redo att prestera på topp. Genom att se hela försäljningscykeln från planering och varumottagning till marknadsföring och försäljning ser du alltid till att vara lösningsorienterad och kreativ i de situationer som kan uppstå.
Vi ser att du har minst 2-3 års erfarenhet av liknande ansvarsbefattningar inom handeln. Det innebär att du känner dig trygg i ditt ledarskap och bekväm med de avtal och regler som gäller för detaljhandeln.
Om rekryteringsprocessen
För att säkerställa hög kvalitet på vår rekryteringsprocess genomför vi referenstagning, kreditupplysning och bakgrundskontroller.
Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller e-post. Välkommen att ladda upp ditt CV samt Personliga brev på Biltemas hemsida. Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.
