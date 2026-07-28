Ställföreträdande Varuhuschef till Åhléns Outlet XX
Åhléns AB / Butikssäljarjobb / Uddevalla Visa alla butikssäljarjobb i Uddevalla
2026-07-28
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Om din roll
Som Ställföreträdande Varuhuschef på Åhléns Outlet coachar och arbetar du tillsammans med varuhusets medarbetare. Du ansvarar för att utveckla varuhusets arbetsmetodik för att kunna leverera ett välfyllt och inspirerande varuhus alla dagar i veckan. I rollen ingår det att i enlighet med Åhléns Outlets strategi, policys och processer coacha varuhusets säljare till att bli sitt bästa jag för att på så sätt kunna överträffa våra kunders förväntningar.
Hos oss ska kunden alltid mötas av engagerade, kunniga och serviceinriktade säljare som får energi av att skapa ett inspirerande och välfyllt varuhus som överträffar kundens förväntningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Aktivt arbeta med kundkontakt och försäljning för leverera ett kundmöte som överensstämmer med Åhléns Outlets kundlöfte
Arbeta med varupåfyllnad
Tillsammans med Varuhuschefen säkerställa en inspirerande och säljande varuhusmiljö som skapar den bästa kundupplevelsen
Bidra till en god och funktionell arbetsmiljö
Aktivt ta del av, värdera, tolka och förmedla relevant information och kommunicera den inom varuhuset gentemot medarbetare
Åhléns Outlet är ett växande varuhuskoncept med allt inom mode, hem och skönhet samlat under ett tak, där kunden kan fynda snyggt av kända varumärken i en modern miljö till låga priser.
Till oss tar du med dig:
Arbetslivserfarenhet från försäljning och service
Erfarenhet från ledande befattning inom detaljhandeln
Ett stort intresse för mode, skönhet och heminredning
Ett plus om du har erfarenhet av att exponera och gillar sociala medier
För att lyckas i rollen ser vi att du är sälj- och resultatfokuserad med ett starkt driv att skapa tydliga resultat. Du är handlingskraftig och van vid att fatta beslut i ett högt tempo – samtidigt som du inspirerar och kommunicerar tydligt med din omgivning. Du trivs i förändring, är initiativrik och vågar utmana både dig själv och andra när det krävs. Med ett prestigelöst förhållningssätt och en positiv inställning skapar du förutsättningar för god stämning och starkt samarbete i teamet. Du är lösningsorienterad, flexibel och motiveras av att bidra till helheten och till att vi som företag fortsätter att utvecklas och lyckas tillsammans.
Om rekryteringen
Tjänsten är en tillsvidareanställningpå 30h/v ... Du arbetar enligt schema som sträcker sig över vardagar, kvällar och helger. Arbetstiderna kan variera mellan kl 8.00-20.00 Vi ser gärna att du kan börja hos oss slutet augusti eller överenskommelse.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Vi hälsar dig varmt välkommen till Åhléns Outlet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8111870-2119221". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åhléns AB
(org.nr 556797-8126), https://jobb.ahlens.se
Torp köpcentrum (visa karta
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451 76 UDDEVALLA Jobbnummer
10013872