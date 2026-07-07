Ställföreträdande Signalskyddschef
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2026-07-07
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Norrbottens flygflottilj F 21 söker en medarbetare till rollen som ställföreträdande signalskyddschef till A6, flottiljstabens avdelning för sambands- och informationssystemtjänst. Behovet av att utbyta information ökar i takt med teknik och metodutvecklingen. Den säkerhetspolitiska utvecklingen ställer allt högre krav på effektiva, tillgängliga och användarvänliga lösningar för att säkerställa att aktörer inom totalförsvaret har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle – även när kraven på informationssäkerhet är höga. Vill du vara med och bidra med utvecklingen av F 21:s förmåga att dela information på ett säkert sätt? Då kan du vara vår nästa kollega. Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Signalskyddstjänst är verksamheten som syftar till att förhindra obehörig insyn i eller påverkan av våra kommunikationssystem, samt användning av kryptografiska funktioner i IT-system. Du kommer att arbeta tillsammans med flottiljens övriga signalskyddspersonal för att uppnå funktionens målsättningar.
Primära arbetsuppgifter är att formalisera rutiner och tillse att de efterföljs, detta gäller för både NATO signalskyddssystem och de nationella. I övrigt kommer fokus vara på att vara med och planera och genomföra övningar både nationellt och internationellt, bedriva utbildning och att över tid administrera hanteringen av kryptonycklar, certifikat och kryptomateriel. För att förstå hur kryptologiska funktioner bidrar till att skydda vår information så krävs en teknisk nyfikenhet för att sätta olika system i ett sammanhang.
Arbetet innebär omfattande kontakter med flottiljens och Luleå garnisons olika verksamheter där en god förståelse och kunskap om verksamhetens behov är en framgångsfaktor för att möta efterfrågade behov. Du behöver vara en person som trivs med att ge god service, ibland under korta tidsförhållanden. Stundtals kan verksamheten vara intensiv vilket gör att du behöver kunna hantera en hög arbetsbelastning och trivas med att arbeta i grupp.
Du kommer att genomföra lokal och central utbildning för att erhålla de behörigheter som krävs för att självständigt få arbeta med olika system, administration och i rollen som lärare. Med arbetet följer återkommande ett ansvar för att utbilda användare i olika omfattning, därför krävs det att du känner dig bekväm och trivs med att utbilda.
Signalskyddet omfattas naturligt av en stor del administration för att säkerställa korrekt hantering. Du behöver därför kunna hantera Office-paketet och inneha goda kunskaper i Word och Excel. Arbetsuppgifterna omfattar såväl svenska som internationella kryptosystem och ställer krav på att du har goda kunskaper i engelska.
Som anställd i Försvarsmakten ingår fysisk träning som en av dina arbetsuppgifter. Kvalifikationer
Goda IT-kunskaper eller andra relevanta kunskaper för rollen
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Genomförd signalskyddsutbildning inom Försvarsmakten eller Totalförsvaret
Erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet
Kunskap inom säkerhetsskydd
Erfarenhet av administration med stöd av IT-system
Pedagogisk utbildning eller erfarenhet som utbildare
Kunskaper inom telefoni-, radio- och nätverksteknik Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och är erfaren inom administration. Du har god datorvana och en teknisk förståelse. Du trivs med att analysera och planera komplexa uppgifter. Du är analytisk, initiativrik och har förmåga att arbeta självständigt. Du har också ett högt säkerhetsmedvetande och en stark känsla för vikten av att följa regler för att upprätthålla ställda säkerhetskrav. Vi ser att du är pedagogisk med en god kommunikativ förmåga då befattningen omfattar både uppgifter som lärare och samarbete med många olika kontaktytor inom försvarsmakten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Anställningsform: Befattningen är en civil anställning.
Tillträde: snarast efter överenskommelse.
Arbetsort: Luleå.
Tjänsten kräver fortlöpande utbildning, vidareutbildning och annan verksamhet som innefattar resor utanför tjänstgöringsorten. Med anställning följer skyldighet att delta i utbildning, övningar och insatser, både inrikes och utrikes. Befattningen ingår i flottiljens krigsförband med uppgift att upprätta flygbas såväl nationellt som internationellt, under fältmässiga förhållanden.
Information om befattningen och rekryteringsprocessen kan lämnas av
Chef A6, Daniel Björkman tfn 0920-23 44 00 eller Signalskyddschef, Fredrik Wiberg 070-622 63 16 alternativt via växel 0920-23 40 00
Fackliga företrädare
OFR/O, OFR/S, SACO och SEKO, Samtliga nås genom F 21 växel 0920-23 40 00.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-21. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
971 73 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9995937