Ställföreträdande Säljledare Kött
2026-01-27
Om tjänsten
Som Ställföreträdande Säljledare Kött på ICA Maxi Nacka får du en nyckelroll i att driva och utveckla en av butikens mest omsättningsstarka avdelningar. Du arbetar nära Säljledare Kött och rapporterar till både Säljledare och Försäljningschef. Rollen är perfekt för dig som vill växa inom försäljning, affären och ditt ledarskap. Du ansvarar för beställningar vissa dagar, ser till att sortiment och volymer alltid är rätt och att avdelningen är välfylld, ren och inspirerande. Genom säljtryck, kampanjer, exponeringar och smakprov bidrar du aktivt till ökad försäljning och en riktigt bra kundupplevelse.
I vardagen planerar du driften tillsammans med Säljledare Kött, följer upp resultat och arbetar strukturerat med svinn, marginal och effektivitet. När Säljledaren inte är på plats leder du avdelningen och coachar dina kollegor, skapar engagemang och bidrar till att alla trivs och har kul tillsammans. Här får du en roll där du gör skillnad varje dag, får värdefull utbildning i ledarskap och en tillväxtmöjlighet mot större ledarroller inom ICA.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från butik inom dagligvaruhandel, gärna kött eller färskvaror
Har grundläggande förståelse för försäljning, svinn, marginal och butiksekonomi
Är strukturerad, ansvarstagande och tar egna initiativ
Trivs i högt tempo och arbetar lösningsorienterat
Har intresse för mat, kvalitet och säljande exponering
Vill utvecklas inom ledarskap och ta nästa steg i din karriär
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt fullständiga gymnasiebetyg
Meriterande är erfarenhet av beställningar och arbete med större volymer, erfarenhet av LEAN eller Ledande Butiksdrift, kunskap inom StoreOffice/MinButik samt tidigare erfarenhet av att leda andra.
Tjänsten
Heltid, tillsvidare med sex månaders provanställning
Tillträde 1 mars
Varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret ingår i rekryteringsprocessen
Om oss
Maxi ICA Stormarknad Nacka är mer än en butik - vi är en levande matdestination där passion för mathantverk och omtanke för människor möts. Sedan 2002 har vi jobbat för att vara först och främst som arbetsgivare, butik, servicegivare och samhällsmedborgare. Vårt eget varumärke Nackas Egna speglar kvalitet och hantverk med allt från bröd och bakverk producerade på riktigt till hemlagade rätter och delikatesser från vår inbjudande Saluhall.
Vi är stolta över många samarbeten där vi tillsammans minskar matsvinn och gör hållbara val- allt för en god morgondag.
Vi satsar på våra medarbetare genom vår interna affärsskola Nacka Business School och personliga utvecklingsplaner - Hos oss får du dagliga utmaningar, högt tempo, bra arbetsmiljö och stöd när du behöver. Vi erbjuder förmåner som friskvårdsbidrag, frukostbuffé, utbildningar och verkliga karriärmöjligheter. Vi är stolta över utmärkelser så som Sweden's Best Managed Companies 2025, Årets Nackaföretag 2022 och Årets Butikskonditori 2023. Våra nio priser från Dagligvarugalan genom åren - bland annat Årets Fiskavdelning 2024 och Fernando Di Lucas hederspris 2020 - speglar vår passion för kvalitet och innovation. Ersättning
