Ställföreträdande säljledare - Frukt & Grönt
Urban Andersson Livsmedel Aktiebolag / Chefsjobb / Skövde Visa alla chefsjobb i Skövde
2026-07-07
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ICA Kvantum i Skövde är ett familjeföretag med ca 70 anställda.
Vi arbetar oavbrutet för att vara Skövdes bästa matbutik, för dig som vill leva lite godare.
Som ställföreträdande säljledare hos oss kommer du vara med och ansvara över ansvarsområdet frukt & grönt gällande varuplock, ekonomi, drift, inköp, produktutveckling och inspiration tillsammans med säljledare frukt & grönt.
Arbetsuppgifter:
Du skall i samråd med säljledare frukt & grönt ansvara över att den dagliga varudriften fungerar. Att varje dag, varje vecka inspirera kunden med sortiment, inspiration, färgspel, säsong och lokala leverantörer inom frukt & grönt.
Frukt & grönt avdelningen är ur kundens syn den viktigaste avdelningen i butiken.
En viktig del i arbetet är att jobba med rätt kommunikation, prisupplevelser, produktupplevelse samt att skapa en enhetlig struktur i avdelningen. Du ska bidra och uppfylla avdelningens planering, sätta och följa rutiner, säljstyra, säljplanera och hålla säljtrycket i avdelningen.
Arbetar med beställningar och kampanjer när säljledaren inte finns på plats.
I befattningen ingår att hjälpa säljledare jobba mot uppsatt budget.
I ditt arbete ingår även att jobba i teamplock i samtliga avdelningar i butiken samt att styra teamet när de plockar i din avdelning när säljledaren inte finns på plats.
Största delen av tjänsten innebär varuplock och fördelningen är ca 80% plock och 20% administrativt. Tjänsten innefattar även helgarbete.
Vi söker dig som:
har ett brinnande intresse för mat och dryck.
älskar kundkontakten och kundservicen.
vill vara med att skapa och utveckla framtidens frukt & gröntavdelning.
har god analytisk förmåga och datakunskap.
har mycket goda ekonomiska kunskaper.
har mycket goda ledaregenskaper.
god fysik då tunga lyft förekommer dagligen.
Vi söker dig med initiativförmåga och stark positiv energi. Du skall vara ett föredöme. Viktigt att se kundens behov och med glädje ge det bästa kundbemötandet. Du skall kunna hantera stressiga situationer och ha förmågan att se helheten i ditt arbete. Du skall vara utåtriktad, tycka om att leda en grupp men också kunna arbeta självständigt.
Du skall även vara strukturerad och ha bra ordningssinne, tycka om utveckling och vara engagerad, ha fokus på försäljning, drift och skapa god lönsamhet.
Kvalifikationer:
Erfarenhet från ledande befattning i dagligvaruhandeln
Goda kunskaper i butiksekonomi
Är strukturerad och har en god kvalitetsmedvetenhet.
Som ställföreträdande säljledare rapporterar du till säljledare för avdelningen.
Tjänsten är på 100%.
Tillträde till tjänsten är omgående eller enligt överenskommelse.
Lön enligt överenskommelse.
Tycker du detta låter intressant och är beredd att satsa fullt ut tillsammans med oss.
Välkommen med din ansökan till oss omgående då löpande intervjuer sker. Skicka in ansökan med CV, personligt brev och bild senast 16/8 - 2026 till personal.skovde@kvantum.ica.se
.
Märk din ansökan med "STF säljledare F&G"
ICA Kvantum Skövde har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: personal.skovde@kvantum.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STF säljledare - F&G". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Urban Andersson Livsmedel Aktiebolag
(org.nr 556480-7179)
Gamla Kungsvägen 54 (visa karta
)
541 32 SKÖVDE Arbetsplats
ICA Kvantum Jobbnummer
9995938