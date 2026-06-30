Ställföreträdande materielplutonchef till Transportflygkompaniet
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2026-06-30
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Transportflygskvadronen vid Skaraborgs flygflottilj F7 Såtenäs
Är du en lagspelare som gillar teknik och omväxlande arbete? Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? Då är det dig vi söker. Tillsammans skall vi bygga ett starkare försvar.
Transportflygskvadron är den skvadron som tillhandahåller taktiskt transportflyg med flygplanet Tp84 (C-130 Hercules) både nationellt och internationellt. Vår uppgift är att transportera materiel och personal, utföra luftburen försörjning och taktisk transport.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Transportflygkompaniets huvuduppgift är att skapa förutsättningar för flygning med TP84 (C-130H) genom att bedriva förebyggande- och avhjälpande flygunderhåll på flygsystemet. Kompaniet ansvarar även för att genomföra egen materiel- och fordonstjänst, komponentunderhåll, säkerhetsmaterieltjänst, förrådstjänst och ramptjänst för kompaniet och skvadronen.
Som ställföreträdande chef för materielplutonen vid transportflygkompaniet är dina främsta uppgifter att leda och utveckla materielplutonen och de två underställda tropparna. Tillsammans med din chef och dina underställda troppar kommer du genomföra:
Arbetstids- och beredskapsplanering.
Uppföljning av periodisk fortbildning samt utbildningar.
Utbilda din pluton på grundläggande soldatkunskaper.
Delta i övnings- och uppdragsplanering för din pluton och delar av kompaniet.
Leda kompaniets materieltjänst och årliga inventering.
KRAVKvalifikationer
Yrkesofficer (SO6/7 alt OF 1/2)
Tjänstbarhetsbedömd vid lagstadgad hälsoundersökning enligt AFS 2014:43 (härdplastundersökning) genomförs på Såtenäs vid anställning.
Körkort B (ej automat)
Svensk medborgare
Godkänd efter särskild säkerhetsprövning/registerkontroll
Godkänd enligt försvarsmaktens fysiska standard FMFyssDina personliga egenskaper
Stor vikt i urvalsprocessen kommer att läggas på personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.
MERITERANDE
Yrkesofficersutbildning mot logistik eller teknik.
Haft befattning med personalansvar eller i plutonsledning.
God kännedom om flygvapnet och materielprocesser.
Kunskap och erfarenhet av att arbeta i system Prio, Fenix eller Lift.
Skjutinstruktör, skjutledare eller TOS-instruktör.
Flygtekniker Kat B1/B2
Fordonsinstruktör eller specialfordonsinstruktör
Meriterande är även:
Militära förarbevis
Civilt körkort C & CE
Förarutbildning för truck och hjullastare
Övrig Info
Att vara yrkesofficer innebär att du är heltidsanställd. I snitt kommer du att jobba 40 timmars arbetsveckor men arbetstiden kan vara oregelbundet förlagd beroende på verksamhetens behov. Beredskap- och helgtjänstgöring förekommer. Tjänsteresor inrikes/utrikes samt övningar och insatser nationellt och internationellt förekommer i tjänsten.
Du förväntas utveckla din förmåga som soldat över tid samt försvara Sveriges intressen och vår rätt att leva som vi själva väljer.
Anställningsform: OFF/K, Tillsvidareanställning som inleds med 6 månader provanställning om du inte redan är anställd inom Försvarsmakten
Typ av befattning: militär OF 1-2/SO 6-7 kontinuerligt tjänstgörande
Omfattning: 100%
Arbetsort: F7 Såtenäs
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Förfrågningar om befattningen
Upplysningar om tjänsten eller rekryteringsprocessen lämnas av C. Transportflygkompaniet, Mattias Andersson via försvarsmaktens växel: 0500-465000
Fackliga representanter
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller, tfn 0704 – 614 400
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson, tfn 0510 - 47 77 08
SACO, Ulf Svensson, tfn 0510 - 47 74 63
SEKO, Erling Svensson, tfn 0510 - 47 70 60
Dokument att bifoga ansökan
Personligt Brev
CV med referenser
Intyg från genomförd GU, värnplikt eller GMU
Intyg från genomförd officersutbildning
Intyg/betyg ifrån annan meriterande utbildning
Tjänstgöringsintyg från din nuvarande eller senaste militära anställning.
Om ovanstående ej inkluderas i ansökan, besitter vi rätten att inte gå vidare i anställningsprocessen.
Ansökningsprocessen
Du kommer att få en bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan. Du kan sedan komma att kallas till förbandet för intervju.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansökan sker via "jobb.forsvarsmakten.se" (ReachMee).
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7Varje
dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
530 32 SÅTENÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9985333