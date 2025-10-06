Ställföreträdande gruppchef till Siemens
Adecco Sweden AB / Maskinbefälsjobb / Finspång Visa alla maskinbefälsjobb i Finspång
2025-10-06
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Just nu söker Siemens en ställföreträdande gruppchef till ett dedikerat team med 22 resande installationsledare som arbetar på kundsiter över hela världen.
I denna roll får du vara en nyckelperson i verksamheten - du leder det dagliga arbetet, samarbetar med övriga chefer och bidrar till det strategiska utvecklingsarbetet på kontoret i Finspång. Du representerar även verksamheten i olika forum, både internt och externt, från projektorganisationen till globala kundmöten.
Vi söker dig som:
• Har minst 2 års erfarenhet som chef med personalansvar
• Är tydlig, trygg och kommunikativ i ditt ledarskap
• Trivs i samarbete med olika intressenter - både kollegor, projektledare och externa kunder
• Har förmåga att prioritera, planera och följa upp arbete i en internationell miljö
• Arbetar strukturerat med KPI:er och förbättringsarbete
• Är diplomatisk, professionell och beslutsför när det behövs
Merparten av arbetet sker på plats i Finspång, men det finns även möjlighet att arbeta digitalt vid behov.
Vill du vara en del av Siemens världsledande verksamhet och bidra till hållbara energilösningar globalt? Läs mer och ansök via Adecco redan idag!
Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Sofia Gillberg på sofia.gillberg@adecco.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Sofia Gillberg Jobbnummer
9542525