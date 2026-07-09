Ställföreträdande chef till sektionen för programstyrning och utveckling
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2026-07-09
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du göra andra redo?
Myndigheten fortsätter att utvecklas för att stärka det civila försvaret. I syfte att ha en god beredskap och en ledningsstruktur som kan verka med uthållighet såväl i vardag som vid fredstida krissituationer, under höjd beredskap och krig ska alla chefer ha en ställföreträdande chef. Den ordinarie chefen och den ställföreträdande chefen arbetar tillsammans för att skapa en stark och hållbar ledning och styrning av verksamheten.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som ställföreträdande chef ansvarar du för att, i nära samarbete med sektionschefen, leda, utveckla och följa upp sektionens verksamhet. Arbetet omfattar ett brett ansvar för sektionens uppdrag, med ett särskilt fokus på att successivt stärka och utveckla förmågan inom programstyrning. Rollen innebär att vara ett strategiskt stöd till sektionschefen i frågor som rör programstyrning och utvecklingen av komplexa IT- och kommunikationslösningar. Du bidrar med förmåga att förstå och värdera konsekvenser av arkitektur-, säkerhets- och genomförandefrågor samt omsätta dessa till underlag för prioritering, planering och beslut
Du samordnar sektionens arbete i relation till interna och externa intressenter, följer upp framdrift samt identifierar och hanterar risker och beroenden. Vidare bidrar du till utveckling av arbetssätt, processer och kvalitet i leveranser samt stödjer sektionschefen i ledningen av verksamheten. Du bidrar till utvecklingen av SWEN – the Swedish Emergency Network, Sveriges nya kommunikationssystem för ledning och samverkan inom totalförsvaret och civil beredskap, och utgör en viktig funktion i att säkerställa kvaliteten i införandet och den fortsatta utvecklingen av systemet, som genom 4G/5G-teknik möjliggör robust och långsiktigt hållbar kommunikation.
Som ställföreträdande chef utgör du en del av sektionens ledningsförmåga och säkerställer beslutsfattande vid chefens frånvaro. Du stödjer chefen i ledningen av verksamheten, men övertar endast personalansvar och chefens fulla befogenheter när chefen inte är i tjänst eller är förhindrad att utöva sitt uppdrag.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
Relevant högskole- eller universitetsutbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Flerårig efarenhet av ledning eller styrning av teknikintensiva verksamheter eller program inom IT eller Telekom.
Erfarenhet av att vara chef eller i ledande befattning.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från samhällsviktig verksamhet.
Kunskap om säkerhetsskydd och erfarenhet från arbete i säkerhetsklassad miljö.
Erfarenhet av att leda i förändring.
Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet.
Erfarenhet av arbete med komplexa systemmiljöer, IT-arkitektur, informationssäkerhet eller kommunikationslösningar.
Erfarenhet av att leda seniora tekniska specialister.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att se helheten och förstå hur det egna arbetet bidrar till verksamhetens övergripande mål. Du arbetar strukturerat genom att planera, prioritera och organisera arbetet på ett effektivt sätt samt har förmåga att behålla lugn och fokus även i pressade situationer eller när förutsättningarna förändras.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning med ett tidsbegränsat förordnande som ställföreträdande chef på fyra år.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Sektionen för programstyrning och utveckling ansvarar för programstyrningen av nästa generations kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer. I uppgiften ingår att säkerställa att utvecklingen sker i enhetlighet med övergripande mål, upphandlingsstrategi, arkitekturprinciper, tekniska vägval och standarder. På sektionen är vi 17 medarbetare som är placerade i både Karlstad och Stockholm.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta chef Sofia Enlund. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Josefin Berglund eller Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 31 Augusti 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Box 599 (visa karta
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101 31 STOCKHOLM Jobbnummer
9998184