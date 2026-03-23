Ställföreträdande Chef Fastighetsservice Nytomta
2026-03-23
Vill du ta en nyckelroll i uppbyggnaden av en helt ny serviceverksamhet - och samtidigt vara ett nära stöd till chef i att skapa struktur, arbetssätt och tydlig kommunikation från grunden?
Som ställföreträdande chef för Fastighetsservice Nytomta får du en central position i ett omfattande utvecklingsarbete. Du arbetar nära chef och är med och etablerar en verksamhet där service, funktionalitet och helhetsupplevelse står i fokus. Rollen innebär både operativt ansvar och ett tydligt uppdrag att bidra till struktur, samordning och långsiktig utveckling.
Om enheten:
Fastighetsservice Nytomta är en ny funktion inom Försvarsmakten. I den nybyggda fastigheten i Solna kommer upp till 850 medarbetare att samlas i en modern arbetsmiljö med hög servicenivå.
Verksamheten omfattar ett brett utbud av tjänster, såsom besökshantering, bilpool, mötesrum, restaurangservice, lokalvård samt säkerhetsrelaterade rutiner. Enheten ansvarar för att skapa förutsättningar för en välfungerande vardag för verksamheten, där service, tillgänglighet och kvalitet är centrala delar.
Funktionen är under uppbyggnad, vilket innebär att arbetssätt, rutiner och struktur utvecklas successivt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
I rollen som stf chef är du ett nära stöd till chef och bidrar aktivt i uppbyggnaden av verksamheten. Du arbetar både operativt och utvecklingsinriktat.
Du kommer bland annat att:
• utveckla och etablera rutiner, processer och arbetssätt för servicefunktionen
• ta fram och förvalta intern och extern kommunikation, exempelvis instruktioner, informationsmaterial och nyhetsbrev
• samordna serviceleveranser och bidra till ett välfungerande helhetsflöde
• driva utvecklingsarbete tillsammans med chef och kollegor
• företräda chef vid behov och ta ansvar i såväl operativa som mer övergripande frågor
Initialt är ansvarsområdet brett men när verksamheten har etablerats och går över i förvaltningsskede planeras befattningen innebära mer avgränsade ansvarsområden.
• Gymnasial utbildning
• Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God förmåga att kommunicera på engelska
• Goda kunskaper i Microsoft Office
Meriterande:
• Dokumenterad erfarenhet av ledarskap
• Erfarenhet av service- eller administrativ verksamhet
• Erfarenhet av att bygga upp nya funktioner eller arbetssätt
• Erfarenhet från Försvarsmakten eller annan offentlig verksamhet
• Kunskaper i PRIO, VIDAR, SWECCIS eller ISUS
• Körkort BDina personliga egenskaper
Du har en mycket god kommunikativ förmåga och kan anpassa budskap till olika målgrupper, både skriftligt och muntligt. Du arbetar strukturerat och har förmåga att skapa ordning och tydlighet i en verksamhet som är under uppbyggnad. Vidare är du lösningsorienterad och trivs i en föränderlig miljö där du behöver växla mellan operativa och mer övergripande uppgifter.
Du är serviceinriktad och har förståelse för hur välfungerande service och administration bidrar till verksamhetens helhet. Rollen ställer krav på att du samarbetar nära andra, vilket förutsätter att du är relationsskapande och fungerar väl i lagarbete. Du är trygg i din roll, tar ansvar när det behövs och kan agera som ett stöd till chef i både vardag och utveckling.
ANSÖKAN - INSTRUKTION:
För att skapa en så rättvis urvalsprocess som möjligt arbetar vi med urvalsfrågor som ersätter det personliga brevet. Utöver det bifogar du endast CV.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning heltidsanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Arbetsort: Stockholm/Solna.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Frågor rörande:
Befattningen: Mira Brinkenberg, rekryterande chef.
Rekryteringsprocessen: Jenny Axelsson, HR-generalist.
Fackliga företrädare:
SACO Madeleine Bagge
OFR/S Emanuel Derwinger
SEKO Lars-Erik Selström
OFR/O Bengt Rainer
Samtliga ovan nås via växeln: 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-13. I ansökningsprocessen ska du svara på ett antal urvalsfrågor samt bifoga ditt CV.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
