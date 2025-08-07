Ställföreträdande Butikschef Trelleborg
jem & fix är just nu på jakt efter en driven ställföreträdande butikschef till vår butik i Trelleborg!
Som ställföreträdande butikschef hos jem & fix ansvarar du för driften av butiken när butikschefen inte finns på plats. Detta innebär att du skapar förutsättningar för dig och dina medarbetare att på bästa sätt kunna leverera goda försäljningsresultat.
Som butikschefens högra hand ser du till att rutiner rörande kassa, leveranser och arbetsmiljö efterföljs, och du strävar ständigt efter att vara en förebild för dina kollegor.
Du arbetar operativt med den dagliga butiksdriften, som består av uppgifter såsom att beställa och ta emot varor, packa upp leveranser samt leda och aktivt delta i försäljning- och lagerarbete.
Dina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du är en lagspelare som trivs med att sprida positiv energi och få ditt engagemang att smitta av sig. Du är proaktiv och resultatinriktad med förmågan att tydligt förmedla förväntningar och information till dina medarbetare. Du är välorganiserad och lösningsfokuserad även under hög arbetsbelastning samt har förmågan att prioritera och planera för bästa arbetsflöde. Löpande utvärdering av dina egna och dina medarbetares arbetsinsatser ser du som en självklarhet. Kanske har du en ambition om att i framtiden axla rollen som butikschef?
Om du dessutom är en hängiven och händig hemmafixare, så är det ett stort plus.
Vi ser även att du har:
• Arbetat med kundservice och/eller försäljning, minst 3 år.
• Tidigare erfarenhet av ledarskap.
• Körkort: B-kort eller AM-kort.
jem & fix är en lågprisbyggmarknad inom bygg, hem och trädgård. Vi är ett familjeägt dansk-svenskt bolag som öppnade sin första butik i Sverige 2005. Sedan dess har vi expanderat stadigt och bygger nya butiker löpande. I dagsläget har vi över 200 butiker spridda över Sverige, Danmark och Norge. Det gör oss till Nordens ledande lågprisbyggmarknad.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig en spännande roll med stora möjligheter till utveckling i en organisation under stark expansion. Som ställföreträdande butikschef hos jem & fix arbetar du med stor frihet under ansvar och har alltid bra stöd hos dina kollegor och chefer.
Du kommer att ingå i ett distrikt med flera andra butiker där samarbete och prestigelöshet står högt i kurs.
Anställningsvillkor
Lön enligt Handels kollektivavtal.
Då butiken är öppen alla dagar i veckan förekommer det både dag-, kvälls- och helgarbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid. Provanställning tillämpas.
Lön: Fast månads- vecko- eller timlön
Webbplats: https://www.jemfix.se
