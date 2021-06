Ställföreträdande Butikschef till MQ MarQet Pub Drottninggatan - MQ Retail AB - Säljarjobb i Stockholm

MQ Retail AB / Säljarjobb / Stockholm2021-06-30Är du en person som drivs av försäljning och ledarskap - Då är du den vi söker!Vi söker en ställföreträdande butikschef till vår butik MQ MarQet Pub DrottninggatanI din roll som ställföreträdande butikschef är du, tillsammans med ordinarie butikschef, ansvarig för butikens försäljning, drift och resultat. Du kommer att få möjligheten att tillsammans butikschefen arbeta med butikens medarbetare för att skapa en härlig arbetsmiljö där du, när ordinarie butikschef inte är på plats, leder och fördelar arbetet.I ditt arbete som ställföreträdande butikschef tillbringar du stor del av din arbetstid i butiken där du coachar, följer upp och fungerar som förebild. Tillsammans med butikschefen kommer du att ansvara för varuvisningen enligt MQ MarQets koncept och riktlinjer, genom att planera och leda butikskommunikationen avseende t ex kampanjer och försäljningsaktiviteter.För att lyckas i rollen tror vi att du har som mål att en dag bli butikschef, en engagerad och inspirerande ledare som motiveras av att utveckla medarbetare och skapa ett vinnarteam som har roligt på jobbet. Genom kunskap om säljteknik och ett stort intresse i kundmötet skapar du återkommande kunder. Vidare ska du också ha god ekonomisk förståelse samt vana att hantera olika IT-system så som schemaläggningssystem och rekryteringssystem.För att trivas i rollen som ställföreträdande butikschef är du målinriktad, självgående och en riktig tävlingsmänniska. Att du brinner för mode och trender ser vi som en självklarhet.Har du tidigare erfarenhet av ledarskap inom detaljhandeln? Toppen, det ser vi som meriterande!Tjänsten är ett vikariat på 28 timmar per vecka från 30/8 -2021 till 28/2 2022.Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är 15/7. Har du frågor kring tjänsten hör av dig till Madeleine Nordström, madeleine.nordstrom@mq.se Välkommen med din ansökanVaraktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-06-30Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-15Mq Retail AB5837751