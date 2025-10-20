Ställföreträdande Butikschef Till Jysk Svågertorp
Om rollen
Är du redo att motivera och coacha vårt butiksteam? Och se till att ditt team har den bästa säljattityden och ger våra kunder den bästa shoppingupplevelsen?
Då kanske du är den Ställföreträdande Butikschef vi söker!
VAD VI ERBJUDER DIG
Du blir en del av ett dynamiskt företag som vill vara handelns bästa arbetsgivare. Hos oss får du inflytande och din utveckling är viktig. Dessutom erbjuder vi:
Möjligheter till egen utveckling och ansvar - vi vill rekrytera 80% av våra framtida butikschefer internt. Läs mer här.
Individuell bonus på upp till 2 månadslöner.
Del av konkurrenskraftig säljbonus på 6% av din butiks omsättningsökning.
Sociala aktiviteter och en rolig arbetsplats där vi tävlar och firar ihop. Självklart blir du bjuden på vår årliga JYSK Awards.
20% rabatt hos JYSK och andra företag inom Lars Larsen Group.
Ett flexibelt arbetsschema.
VAD DITT NÄSTA JOBB KOMMER INNEBÄRA
Tillsammans med Butikschefen ansvarar du för vår JYSK-butik på Svågertorp.
Du säkerställer veckokampanjer, säljattityd och en positiv, energirik arbetsmiljö.
Du stöttar butikschefen genom att kommunicera, leda och coacha butiksteamet.
Du utför säljträning med medarbetarna i butiken.
Du kavlar gärna upp ärmarna och hugger i där det behövs, från varumottagning till försäljning.
Träffa en av våra Ställföreträdande Butikschefer och lär dig mer om jobbet här.
VAD DU SKA BIDRA MED
Erfarenhet av att leda, motivera och utveckla ett team
Förmågan att inspirera och kommunicera för att skapa ett positivt arbetsklimat
Brinnande engagemang för försäljning och kundservice.
Effektivitet och lugn, även i stressiga situationer.
Resultatfokus och en strävan efter att alltid bli bättre.
Du tycker om att vara ledig en dag mitt i veckan, så att du kan vara redo för kunderna och ditt team på arbetet under helgen.
En vilja att utvecklas i ditt ledarskap. I framtiden ser du dig själv som butikschef.
REKRYTERINGSPROCESSEN I SVERIGE:
Vi behandlar ansökningar löpande och slutför rekryteringen när vi har hittat rätt kandidat.
Vi genomför alltid intervjuer som en del av vår rekryteringsprocess. För vissa tjänster kan det även ingå tester och/eller en videointervju - ett tillfälle för dig att visa vem du är och berätta varför just du är rätt person för rollen. Vi utför även bakgrundskontroller som en del av vår rekryteringsprocess.
Ytterligare information
OM OSS
Vi tror på att våra anställda är nyckeln till vår framgång. Det är därför vi strävar efter att erbjuda utveckling och möjligheter att växa inom JYSK.
På JYSK tror vi att en stor blandning av kompetenser, talanger och unika personligheter gör oss till ett starkare team. Därför ser vi fram emot just din ansökan.
Har du särskilda behov som kräver anpassning i rekryteringsprocessen? Hör av dig till oss på rekrytering@jysk.com
För mer information, besök vår karriärsida.
Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter i vår Integritetspolicy | JYSK. Så ansöker du
