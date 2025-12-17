Ställföreträdande Butikschef - Mall of Scandinavia
2025-12-17
Som Ställföreträdande butikschef hos oss på Synsam blir du en betydelsefull person i ett av Nordens mest innovativa företag inom optik och livsstilsprodukter. Tillsammans med butikschefen, en ställföreträdande chefskollega och fem teamleaders är du med och stöttar driften i butik där energi, kvalitet och service är en självklar del av vardagen.
En dag som Ställföreträdande butikschef på Synsam När du kliver in i butiken möts du av ett team som brinner för service och kundupplevelse. Hos oss är alltid kunden nummer 1 och som Ställföreträdande butikschef är du med och säkerställer att varje kund får ett bemötande i världsklass. Tillsammans med ett ledarteam och säljare driver ni butiken mot att bli bäst i byn både när det gäller service, försäljning, kvalitet och innovation. I det dagliga arbetet växlar du mellan att stötta medarbetarna, förankra rutiner och följa upp resultat. Du är samtidigt närvarande i kundmötet och bidrar till att skapa en arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig inspirerad och motiverad att växa. Genom samarbete och engagemang säkerställer ni att butiken alltid levererar på högsta nivå.
I rollen som Ställföreträdande butikschef kommer du dessutom att få:
Forma butikskulturen: Skapa en arbetsplats där kunden alltid är nummer 1, där ansvar och innovation genomsyrar allt.
Ha ett helhetsansvar: Leda det dagliga arbetet med fokus på engagemang, service och resultat, samt stötta butikschefen och bidra till personalutveckling, schemaläggning och rekrytering.
Driva försäljning och resultat: Arbeta aktivt för att nå butikens mål, tänka kreativt för att optimera resultat och säkerställa att Synsams koncept och rutiner följs.
Inspirera teamet: Coacha, ge feedback och testa nya idéer tillsammans med teamet för att butiken alltid ska leverera på högsta nivå.
Vem är du? För att lyckas i rollen som Ställföreträdande butikschef på Synsam tror vi att du är en engagerad, målinriktad och lösningsfokuserad person som brinner för ledarskap och service. Du har förmågan att stötta medarbetare samtidigt som du med energi och tydligt kundfokus aktivt driver butiken mot sina mål.
Tidigare erfarenhet av ledarskap är meriterande, men det som verkligen räknas är din vilja att inspirera teamet, sporra kollegor och tillsammans nå resultat på bästa sätt. Du tycker det är roligt att se människor utvecklas och att skapa framgångsrika team. Erfarenhet från optikbranschen är också ett plus men inte ett krav, hos oss värdesätter vi framför allt dina personliga egenskaper och ditt engagemang i att göra vardagen i butiken både effektiv och inspirerande.
Varför Synsam? På Synsam får du inte bara ett jobb, utan en möjlighet att göra karriär på en arbetsplats där kundfokus, innovation och ansvarstagande står i centrum. Vi har stora ambitioner och välkomnar dig till ett sammanhang där du kan växa och ta nya steg
Utöver detta erbjuds du som Ställföreträdande butikschef bland annat: Kollektivavtal Kontinuerliga utbildningar via Synsam Academy Bonussystem utöver grundlön Friskvårdsbidrag Personalrabatter
Om rekryteringsprocessen Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte! I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt bakgrundskontroll. Du kommer att få möjlighet att skicka med en kort videopresentation i ansökan, det är frivilligt men ett bra sätt att ta chansen att presentera sig. Vi på Synsam söker engagerade och talangfulla personer i alla åldrar! Hos oss värdesätts mångfald och vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar vårt arbete och bidrar till vår gemensamma framgång.
Ta chansen att bli vår nästa stjärnledare - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
