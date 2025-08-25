Ställföreträdande Båtchef tillika Navigatör
2025-08-25
Ställföreträdande båtchef tillika navigatör
Söker du ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete i en organisation med ett framåtskridande och positiv atmosfär där du har möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team och får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens behov.
Det förändrade omvärldsläget gör att Försvarsmakten och Gotlands regemente befinner sig i en kraftig expansionsfas. I pågående förmågehöjning kommer också andra nationer inom NATO att vara dimensionerande för fortsatt utveckling.
Gotlands regemente tillförs nu ny förmåga genom Trupptransportbåt Större 2000. Båtarna kommer bland annat att utföra bevakningsuppgifter och delta i eget och andra förbands övningar. Besättningen utgörs av båtchef, stf båtchef och maskintjänstchef. Besättningen kommer att ansvara för framförande samt drift och underhåll av två båtar av samma typ.
Trupptransportbåt Större 2000 (TPBS 2000) är en vattenjetdriven båt, ca 24 m lång och ca 5 m bred. Den är utrustad med tre vattenjetaggregat som ger en fart över 35 knop. Båten är utrustad med elektroniskt manöversystem, navigationssystem och sambandsutrustning för både militär och civil trafik. Båten kan lasta en pluton stridsutrustade soldater inombords och har stor lastkapacitet ute på däck.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stf båtchef är din uppgift att tillsammans med båtchef och maskintjänstchef tillse ett säkert framförande av båten. Du ser till att det dagliga arbetet struktureras och genomförs ombord. Som stf båtchef ansvarar du för den materiel som rör fartygets säkerhetsmateriel som skall underhållas och inventeras.
Övrigt
• Tjänsten ställer krav på deltagande vid militära nationella samt internationella insatser.
• Arbetsuppgifter kommer utföras med oregelbundet schema, i vissa fall upp till 14 dagar.
• Arbete på annan ort kan förekomma.
Exempel på arbetsuppgifter är:
• Framföra fartyget som navigatör och förare
• Utföra tillsyn av fartyget
• Utföra däckstjänst
• Delta i övningsverksamhet vid eget och andra förband
• Stödja Hemvärnet vid utbildning av båtbesättningar
• Genomföra förebyggande underhåll
Kvalifikationer
• Nautisk kompetens i den militära behörighetsnivån N8 eller högre.
• B-körkort
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• Simkunnighet: simning 400m, livräddning 50m (dykdjup 3m), hopp från 5m med flytväst
• God fysik för att uppfylla FM fysiska krav
• Uppfylla kraven för godkänd läkarundersökning sjögående personal
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• God datorvana

Dina personliga egenskaper
Vi söker en engagerad medarbetare som är strukturerad, prestigelös. Du behöver vara flexibel, kunna prioritera och fatta beslut. Du trivs med att arbeta i en miljö som präglas av förändring, utveckling, nyskapande och expansion. Du behöver ha förståelse för Försvarsmaktens unika uppgifter. Arbetet ställer krav på ledaregenskaper och att du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Som stf båtchef förväntas du ha goda kunskaper inom det nautiska området. Du bör vara stresstålig eftersom arbetet kan vara mentalt påfrestande då svåra och komplexa uppgifter behöver lösas på kort tid och inom kort varsel. I tjänsten krävs det även att du är noggrann samt drivande i din egen utveckling. Du bör ha goda kunskaper inom sjömanskap och förmåga att hantera fartyg i högfart under dager som mörker. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Navigatorisk utbildning på Amfibiebataljonens båtar
• Handhavande snabba fartyg
• ROC
• ECDIS
• ARPA
• Erfarenhet av Sea Cross navigationssystem
• Basic safety
• Tidigare erfarenhet av arbete i Försvarsmakten
• Genomförd värnplikt/GU med godkänt resultat
• Maskinbefäl VII/M7 eller högre
• Utbildad i vapensystem Ksp58, Ksp88
Anställningsform: Tillsvidareanställning, civil. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning. Under provanställning kommer förmågan högfartsnavigering att prövas. Tjänsten innebär placering i säkerhetsskyddsklass samt krigsplacering.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Gotlands Regemente, Tofta Västerhejde. Resor, kvälls- och helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Tillträdesdatum: Snarast eller efter överenskommelse
Sökandes utan grundläggande soldatutbildning kommer på sikt genomföra en anpassad grundläggande soldatutbildning för civilanställd personal (GSU).
Upplysningar om befattningen
Fv Stefan Svensson, 0721-877023
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist, 010-825 96 12
Fackliga företrädare
OFR/O Karl-Johan Boberg
OFR/S Simona Malmros
SEKO Karin Ivarsson
SACO FM
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel på telefon 0505-451000.
Välkommen med din ansökan senast 2025-05-11
Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämplig för denna befat
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Gotlands regemente återupprättades den 1 januari 2018 för att stärka Försvarsmaktens närvaro på den strategiskt viktiga ön. Sedan 2020 utbildas återigen värnpliktiga på P 18 och förbandet kommer stegvis att tillföras fler förmågor under perioden fram till 2030.
Läs gärna mer på www.forsvarsmakten.se/p18
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
