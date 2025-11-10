Ställföreträdande avdelningschef på försörjningsavdelningen
2025-11-10
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
, Kinda
, Sävsjö
, Jönköping
, Vaggeryd
Vill du ha ett spännande arbete där du kan påverka och vara delaktig i utvecklingen av en verksamhet som verkar både i freds- och krigsorganisationen?
Logistikenheten vid Göta ingenjörregemente söker nu en medarbetare till befattningen som ställföreträdande avdelningschef vid försörjningsavdelningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som ställföreträdande avdelningschef på försörjningsavdelningen kommer du produktionsleda den dagliga verksamheten tillsammans med närmsta chef. Det innefattar bland annat att planera, fördela och följa upp inkommande arbetsuppgifter, samtidigt som du ansvarar för avdelningens interna rutiner. Du kommer att bidra till verksamhetens utveckling framåt och delta i exempelvis produktionsmöten och andra beslutsmöten inom Logistikenheten. I tjänsten ingår ett kortare uppdrag som tillförordnad avdelningschef. Mer om detta kommer att diskuteras under intervjuprocessen.

Kvalifikationer
• 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga.
• Tidigare chefserfarenhet med personalansvar.
• God erfarenhet från arbete med Försvarsmaktens materielprocesser och materielförsörjning.
• God administrativ förmåga.
• B-körkort.
Meriterande
• Tidigare chefsbefattning inom funktionsområde logistik.
• Tidigare chefsbefattning inom funktionsområde logistik i Försvarsmakten.
• Erfarenhet av Försvarsmaktens materielredovisningssystem LIFT och PRIO.Dina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som trivs med och är trygg i en personalledande befattning. Du har en förmåga att driva verksamhetens utveckling framåt och du har god inställning till förändringsarbete. Vidare ser vi att du har ett öppet förhållningssätt med en god samarbetsförmåga och kan ställa om när det finns behov av det. Rollen ställer höga krav på god struktur, planeringsförmåga och flexibilitet, eftersom nya och oförutsägbara uppgifter kan uppstå i det dagliga arbetet.Övrig information
Arbetsort: Eksjö, men arbete på annan ort samt tjänstgöring utomlands kan förekomma.
Anställningsförhållanden: Tunga lyft och arbete utomhus under alla årstider kan förekomma.
Arbetstid: Måndag-fredag, men arbete på kvällar och helger kan förekomma.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Anställning: Heltid och inleds med sex månaders provanställning.
Vid frågor om tjänsten:
Micael Rosander chef Församicael.rosander@mil.se
, telefon nås genom växeln 010-180 00
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-Generalist Fanny Janssonfanny.x.jansson@mil.se
, 070-924 81 08
Fackliga företrädare nås via växel: 010-82 510 00
OF: Peter Djerf
OFR/S Försvarsförbundet: Carola Blomdahl
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Ulrika Söderberg
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-01. Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Försvarsmakten på vår hemsida: Jobba civilt i Försvarsmakten.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
