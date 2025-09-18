Stallchef till Tärnö Säteri
2025-09-18
Tärnö Säteri i Vrena, Nyköpings kommun, är hem för en av Sveriges största inomhusarena för träning och tävling inom ridsport. Här satsas det stort på kvalitet, hästvälfärd och hållbarhet - och nu söker vi en erfaren och engagerad stallchef som vill vara en nyckelperson i vår fortsatta utveckling.
Om tjänsten: Vår stallchef bor på gården i anslutning till stallet, bostaden är på 3 rum och kök. Du är ansvarig för den dagliga driften av stallverksamheten. Du kommer att arbeta nära vår Gårdskarl som är ansvarig för driften på gården. Du leder och fördelar arbetet i stallet, har ansvar för hästvälfärden, och säkerställer att rutiner och säkerhet följs. Du har kontakt med hästägare, ryttare, personal och samarbetspartners - och ser till att Tärnö Säteri håller högsta standard i alla led.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och planera det dagliga arbetet i stall och hagar
Säkerställa god djurhållning och hästvälfärd
Arbetsleda och utveckla stallpersonal
Ha kontakt med gästande ekipage och samarbetspartners
Ansvara för schemaläggning, inköp och lagerhållning av foder och förbrukningsmaterial
Samverka med övriga funktioner på anläggningen (t.ex. evenemang, träning, veterinär)
Följa med som hästskötare när vi är ute på nationella och internationella tävlingar
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av arbete i stall och med hästar på hög nivå
Har erfarenhet av utbildning av unghästar
Har ledaregenskaper och trivs i en arbetsledande roll
Är noggrann, ansvarstagande och trygg i att fatta beslut
Har ett starkt hästintresse och hög arbetsmoral
Kommunicerar väl i tal och skrift på svenska och gärna engelska
Har B-körkort (BE eller C är meriterande)
Inte vill ha med en egen häst
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsplats i framkant inom svensk och internationell ridsport
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Ett engagerat team och ett naturskönt läge
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv och din erfarenhet.
Välkommen till Tärnö Säteri - en plats för passion, kvalitet och utveckling.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766) Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
9514839