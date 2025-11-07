Ställare-Malmö
Ställare inom formsprutning
Vi söker dig som vill ta nästa steg i din karriär inom formsprutning och vara en del av ett engagerat team där kvalitet, teknik och problemlösning står i fokus.
Om rollen
Som ställare kommer du att arbeta med att säkerställa en effektiv och kvalitativ produktion. Du ansvarar för att ställa och byta verktyg i formsprutningsmaskiner, optimera processparametrar och säkerställa att produktionen uppfyller uppsatta kvalitetskrav.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Förbereda, ställa och byta verktyg
Finjustera och optimera processparametrar
Starta upp, justera och övervaka maskiner enligt produktionsorder
Utföra felsökning och vidta nödvändiga åtgärder vid driftstörningar.
Dokumentering och inställningar
Samarbeta nära med kvalitets- och produktionsavdelningen
Följa rutiner och säkerhetsföreskrifter för säker arbetsmiljö
Skapa, justera och underhålla robotprogram Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och produktion samt trivs med ett varierat och praktiskt arbete. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av arbete som ställare inom formsprutning.
God kännedom om formsprutningsprocesser, plastmaterial och verktygshantering.
Förmåga att analysera, felsöka och optimera maskininställningar.
Förståelse för kvalitetssystem, dokumentation och noggrant arbete.
Det är meriterande om du har:
Teknisk utbildning inom plast-, produktion- eller underhållsteknik.
Erfarenhet av industriell automation eller styrsystem.
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
