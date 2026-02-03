Ställare till excenterpress - omgående start
Wikan Personal AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gislaved Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gislaved
2026-02-03
Vi söker nu en erfaren ställare till excenterpress för ett tidsbegränsat uppdrag med start omgående och som pågår fram till sista maj.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Ställa och rigga excenterpressar
Övervaka och säkerställa kvalitet i produktionen
Felsökning och enklare underhåll
Samarbete med produktion och kvalitet
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har dokumenterad erfarenhet av ställ på excenterpress
Är självgående, noggrann och ansvarstagande
Har god teknisk förståelse
Behärskar svenska i tal och skrift
Vi erbjuder dig
Omgående start
Heltid under uppdragsperioden
Arbete i en professionell och trivsam miljö
Information och kontakt
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
