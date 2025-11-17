Ställare/Formsprutare till snabbfotade Preformance
2025-11-17
Preformance tar prototyp- och lågvolymstillverkning av formsprutade plastdetaljer till en helt ny nivå. Under flera decennier har vi i olika roller och på olika arbetsplatser framgångsrikt arbetat fram strukturer för att integrera alla verksamma processer i ett flöde. Nu har vi systematisk koll på varje moment från order till leverans. Detta skapar ordning, reda och effektivitet för att leverera rätt kvalitet i rätt tid. När vi startar Preformance skapar vi en ny nivå av - kundnytta i världsklass. Vi har följande certifikat ISO9001, ISO14001. Vi är ca 35 anställda i Öggestorp och kommer omsätta ca 55 miljoner under 2025
Preformance tjänster blir alltmer efterfrågade och volymen ökar i produktionen och därför utökar man teamet med en nyfiken och engagerad ställare/formsprutare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Formsprutning av plastdetaljer i enstycks- och lågvolymsserier
Verktygsbyten och provkörning av produktionsorder
Tät kontakt och samarbete med projektledare och övriga medarbetare
Att delta och ta initiativ i förbättringsarbeten på avdelningen
Du som söker tjänsten har antingen tidigare erfarenhet från formsprutningen eller jobbar idag som maskinoperatör och är nyfiken på plastbranschen. Med fördel har du erfarenhet från en verksamhet med enstycks- och lågvolymsserier där täta verktygsbyten, igångkörning av arbeten och kvalitetskontroll en del av vardagen. Viktiga egenskaper att du strävar efter att bli självgående, inte rädd för att ta egna initiativ och att du är en riktig problemlösare.
Du trivs i en varierad roll med många uppgifter i gång parallellt och där planering och prioritering kan ändras på kort varsel. För att trivas och passa in på Preformance så är du en prestigelös lagspelare som gillar när det är högt till tak och tempofyllda dagar.
Preformance erbjuder en spännande tjänst på ett snabbfotat och växande bolag vars produktion och processer ligger i absoluta framkant i sin bransch. Du blir en del av ett kompetent team där lagarbete och sammanhållning är viktiga byggstenar. Läs mer om Preformance och dess värdegrunder på www.prefomance.se.
Placeringsort är på Preformance anläggning i Öggestorp. Du kommer gå på ett 2-skift men på sikt kan skiftgången diskuteras.
I denna rekrytering samarbetar vi med Ljung Kompetensförsörjning AB. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum. Skulle du ha frågor eller funderingar kring tjänsten så är du välkommen att höra av dig till Marcus Ljung på 0705-187441 alternativt marcus.ljung@ljungkompetens.se
