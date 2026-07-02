Ställare - Lövstjärnan Fabriks AB
FSK Group AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Värnamo
2026-07-02
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FSK Group AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Lövstjärnan Fabriks AB (LöFAB) is a Swedish defence manufacturing company established to support Nordic and NATO security-of-supply requirements through manufacturing, co-production, and lifecycle sustainment through partnerships and sub-contracts with global OEMs. LöFAB provides an EU-based industrial solution that enables compliant production, long-term support, and scalable capacity within Europe.
English version further down the site.
Ställare till Lövstjärnan Fabriks ABVill du arbeta med moderna maskiner i en praktisk roll nära produktionen? Trivs du när du får jobba hands-on, lösa problem och se resultatet direkt? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.Lövstjärnan Fabriks AB är ett bolag i utveckling där produktionen är i fokus. Vi har investerat i helt nya maskiner av högsta klass med den senaste tekniken och fortsätter att växa. Nu söker vi en Ställare till vår verksamhet.
Om rollenSom Ställare arbetar du i produktionen med våra CNC‐styrda maskiner. Du ställer, justerar och kör maskinerna samt säkerställer att produktionen flyter på och håller rätt kvalitet. Arbetet innefattar bland annat djuphålsborrning, automatsvarvning, CNC bearbetning, enklare justeringar, verktygsbyten och löpande kontroll av detaljer.
Du jobbar tätt tillsammans med kollegor i produktionen och bidrar till ett bra flöde i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av CNC‐bearbetning eller liknande industriarbete. Du är praktiskt lagd, noggrann och trivs i en roll där du får arbeta nära maskiner och produktion. Erfarenhet av att korta ställtider enligt principer som SMED är meriterande. Erfarenhet av Mazak är särskilt meriterande.
Vi erbjuderEn attraktiv tjänst i ett växande bolag där du får arbeta med nyaste tekniken i en modern produktionsmiljö. Vi har en helt ny Maskinpark av märkena Mazak, Star och Tibo.Så ansöker du
Vill du vara med på Lövstjärnan Fabriks resa? Då ser vi fram emot att höra från dig. Urval sker löpande.Säkerhetsprövning kommer att ske innan anställning. Godkänd säkerhetsprövning krävs för anställning.I denna rekrytering samarbetar Lövstjärnan med FSK Group.
Om FSK
Vi är FSK, The Generator – ett bolag som driver utveckling och tillväxt genom våra tre affärsområden:
Talent – Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, främst inom Management, Specialists, Sales och Marketing.
Brand – Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding.
Growth – Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar företag för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257)
331 32 VÄRNAMO Arbetsplats
Lövstjärnan Fabriks AB Kontakt
Rekryterare
P-A Karlsson p-a@fskgroup.se 0704675644 Jobbnummer
9990322