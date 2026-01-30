Stålhallsbyggare till Kaltek bygg
KALTEK är ett familjeföretag med kundens behov i fokus. Vi erbjuder både projektering och montering med våra egna montörer. Med projekt inom industri och lantbruk, anpassar vi projektet efter dina behov och önskemål.
Med rötter i hantverkstraditionen och en stark känsla för detaljer, strävar vi efter att bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Vår erfarenhet och personliga engagemang gör att vi kan förstå och förverkliga dina visioner, oavsett projektets omfattning. På KALTEK är vi stolta över att kunna erbjuda pålitlig service med en genuin passion för yrket.
Vi är idag 10 anställda och omsätter ca 30 miljoner.
Vår verksamhet har växt stadigt sedan starten 2019. Vi har stor förfrågan på våra tjänster och behöver nu utöka teamet med ytterligare en hallbyggare som vill vara med på vår resa framåt. Vill du arbeta i ett team där kvalitet och säkerhet går hand i hand? Vi söker nu dig som vill vara med och skapa hållbara och funktionella hallösningar för våra kunder runtom i Skaraborg med omnejd.

Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar främst med byggnation av spannmålshallar, djurstallar, maskinhallar samt industri- och servicebyggnader runtom hos våra kunder i Skaraborg med omnejd. Vi arbetar också med traditionella snickerier mot lantbruk så som ombyggnation och renovering av ekonomibyggnader. På våra projekt arbetar vi i team om 2-4 personer och söker nu ytterligare en person till vår verksamhet som vill vara med och bygga våra projekt på plats hos kund.
Profil
Vi söker en driven och praktiskt lagd person med god erfarenhet av byggnation, hallmontering eller snickeri. Du får gärna vara i början av din arbetskarriär då vi ger dig fina möjligheter att utvecklas inom yrket. Har du dock yrkesbevis som snickare och erfarenhet av ritningsläsning ser vi det som meriterande men viktigast för oss är din vilja att växa, ta ansvar och bidra med ditt engagemang. Har du erfarenhet av plåtarbete eller andra byggrelaterade specialistområden är det välkommet och något vi ser som en styrka.
Vi arbetar främst med montage av komponenter där även arbete på höga höjder ingår vilket ställer krav på god fysik och trygghet att arbeta i dessa miljöer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där vi värdesätter att du är ansvarstagande, prestigelös och flexibel då vi är ett team som hjälper varandra och ibland med kort varsel behöver kunna ställa om. Du behärskar svenska samt har grundläggande kunskaper i engelska. B-körkort är ett krav.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Har du några frågor kring tjänsten? Hör gärna av dig till ansvarig rekryterare Monika Psag-Milicic på 0734- 116854 eller monika.psag-milicic@pn.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Du är därför varmt välkommen med din ansökan redan idag!
