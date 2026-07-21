Stäket söker servitör/servitris för heltid i höst!

Lunatica Aktiebolag / Servitörsjobb / Lund
2026-07-21


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Vi söker nu en servitör/servitris som vill jobba heltid hos oss!
Tjänsten startar för upplärning i mitten av augusti med start i september & passen ligger främst under kvällar och helger.
Erfarenhet av serveringsarbete är ett krav.
Vi söker dig som älskar service – och Italien!🍷
Stäket är en italiensk restaurang mitt i hjärtat av Lund. Vi har öppet varje dag och serverar både lunch och à la carte. Nu letar vi efter en ny kollega till vårt serveringsteam!
Vi söker dig som har erfarenhet från restaurangbranschen, gillar att jobba i högt tempo och trivs när det är mycket som händer. Du tycker om att jobba tillsammans med andra, tar ansvar, är pålitlig och har nära till skratt – även när det blir lite kaos. Har du ett intresse för italiensk mat och kultur är det ett stort plus!
Jobbet handlar om klassisk servering – ta beställningar, servera mat och dryck, stå i kassan och vara en viktig del av vår vardag.
Låter det som något för dig? Mejla in ditt CV och några rader om dig själv – och varför just du vill jobba med oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!
/Teamet på Stäket

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
Har du vägarna förbi så tar vi gärna emot ditt CV på plats :-)
E-post: info@staketlund.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Heltidstjänst".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lunatica Aktiebolag (org.nr 556999-8692), http://www.staketlund.se
Stora Södergatan 6 (visa karta)
222 23  LUND

Arbetsplats
Lunatica AB

Kontakt
Saverio Todaro
info@staketlund.se
0462119367

Jobbnummer
10008150

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