Stäket söker servitör/servitris för deltid!
Lunatica AB / Servitörsjobb / Lund Visa alla servitörsjobb i Lund
2025-11-13
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunatica AB i Lund
, Svedala
eller i hela Sverige
Vi söker nu en servitör/servitris som vill jobba deltid hos oss!
Tjänsten startar för upplärning i slutet av november med omedelbar start. Passen ligger främst under kvällar och helger.
Erfarenhet av serveringsarbete är ett krav.
Vi söker dig som älskar service - och Italien!
Stäket är en italiensk restaurang mitt i hjärtat av Lund. Vi har öppet varje dag och serverar både lunch och à la carte. Nu letar vi efter en ny kollega till vårt serveringsteam!
Vi söker dig som har erfarenhet från restaurangbranschen, gillar att jobba i högt tempo och trivs när det är mycket som händer. Du tycker om att jobba tillsammans med andra, tar ansvar, är pålitlig och har nära till skratt - även när det blir lite kaos. Har du ett intresse för italiensk mat och kultur är det ett stort plus!
Jobbet handlar om klassisk servering - ta beställningar, servera mat och dryck, stå i kassan och vara en viktig del av vår vardag.
Låter det som något för dig? Mejla in ditt CV och några rader om dig själv - och varför just du vill jobba med oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!
/Teamet på Stäket Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
Har du vägarna förbi så tar vi gärna emot ditt CV på plats :-)
E-post: info@staketlund.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Deltidstjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunatica AB
(org.nr 556999-8692), http://www.staketlund.se
Stora Södergatan 6 (visa karta
)
222 23 LUND Kontakt
Saverio Todaro info@staketlund.se 0462119367 Jobbnummer
9603053