Stäket söker servitör/servitris för deltid!

Lunatica AB / Servitörsjobb / Lund
2025-11-13


Vi söker nu en servitör/servitris som vill jobba deltid hos oss!
Tjänsten startar för upplärning i slutet av november med omedelbar start. Passen ligger främst under kvällar och helger.
Erfarenhet av serveringsarbete är ett krav.
Vi söker dig som älskar service - och Italien!
Stäket är en italiensk restaurang mitt i hjärtat av Lund. Vi har öppet varje dag och serverar både lunch och à la carte. Nu letar vi efter en ny kollega till vårt serveringsteam!
Vi söker dig som har erfarenhet från restaurangbranschen, gillar att jobba i högt tempo och trivs när det är mycket som händer. Du tycker om att jobba tillsammans med andra, tar ansvar, är pålitlig och har nära till skratt - även när det blir lite kaos. Har du ett intresse för italiensk mat och kultur är det ett stort plus!
Jobbet handlar om klassisk servering - ta beställningar, servera mat och dryck, stå i kassan och vara en viktig del av vår vardag.
Låter det som något för dig? Mejla in ditt CV och några rader om dig själv - och varför just du vill jobba med oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!
/Teamet på Stäket

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
Har du vägarna förbi så tar vi gärna emot ditt CV på plats :-)
E-post: info@staketlund.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Deltidstjänst".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lunatica AB (org.nr 556999-8692), http://www.staketlund.se
Stora Södergatan 6 (visa karta)
222 23  LUND

Kontakt
Saverio Todaro
info@staketlund.se
0462119367

Jobbnummer
9603053

