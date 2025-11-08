Stage Manager till Cirkus Arena
Historiska Cirkus på Djurgården i Stockholm är ett tillhåll för roligheter, samkväm och oliktänkande. Vår ambition är att skapa extraordinära, udda och oväntade upplevelser - oavsett om du kommer hit för en konsert, middag eller bara en kopp kaffe. I början av 2027 slår vi upp dörrarna till Stockholms nya kulturscen Gasometer - en arena som erbjuder två olika scener samt ett brett utbud av mat och dryck.
Är du en duktig scentekniker som vill vara med och skapa maguiska upplevelser på ikoniska scener? Vi stärker nu upp med en till Stage Manager!
Om rollen
Som Stage Manager ansvarar du för driften av scen, scenteknik och samordning av produktionerna på våra arenor. Rollen är central i skapandet av kvalitativa, säkra och välfungerande produktioner.
Ansvarsområden
Ansvara för scenernas tekniska funktioner (exklusive ljud och ljus).
Bidra med teknisk input till säljavdelningen
Ta emot och samarbeta med produktioner för att säkerställa tekniska förutsättningar
Hantera riggning, rår, trossar och annan scenteknisk utrustning.
Vara i kontakt med kunder, planera och koordinera riggning.
Säkerställa regelefterlevnad och säkerhetsrutiner vid tekniskt arbete
Underhåll och uppdatering av teknisk utrustning
Allokera externa resurser vid behov
Deltagande i affärsutvecklingsprojekt kan förekomma
Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av en liknande roll från privatteater eller arena. Du har förståelse för tillämpliga lagar inom området och grundläggande kunskap inom ljud och ljus. Det är meriterande om du har riggerutbildning. Du kan kommunicera väl i både tal och skrift på svenska och engelska.
Som person är du flexibel och prestigelös i ditt arbete, du kan snabbt anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du är lyhörd och kommunikativ med fallenhet för att bygga relationer både internt och externt. Rollen kräver en problemlösningsorienterad inställning med förmåga att fatta snabba beslut. Du trivs med att arbeta varierande arbetstider i takt med produktionernas behov.
Anställningsvillkor
Sista ansökningsdag är den 23 november. Tjänsten kan tillsättas under ansökningstid - vänta inte med din ansökan!
Med verksamheter under stark utveckling är Cirkus Venues idag en av Stockholms största spelare inom besöksnäringen. I Cirkus Venues ingår ett flertal etablerade varumärken och mötesplatser som tillsammans skapar en destination - Cirkus Arena & Restaurang, Hotell Hasselbacken, Backstage Hotel Stockholm samt Visitors Bistro. Från 2027 utökas verksamheten med Stockholms nya kulturscen, Gasometer i Norra Djurgårdsstaden.
För Cirkus Venues är ett hållbarhetstänk en självklarhet och något vi arbetar med aktivt i alla led. 2022 och 2024 fick vi, tillsammans med våra vänner på Djurgården, den prestigefyllda utmärkelsen Green Destinations Platinum Award av organisationen Green Destinations. Detta på grund av det framgångsrika hållbarhetsarbete som Djurgården bedriver när det gäller bland annat miljö och klimat, kultur och tradition och social hållbarhet samt gästfrihet. Den här fina utmärkelsen ser vi som både ett kvitto och en inspiration att fortsätta vårt viktiga hållbarhetsarbete framöver.
Här hittar du en video om Kungliga Djurgårdens hållbarhetsarbete.
