Staffing Admin Assistent sökes på deltid i Stockholm
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Solna
2025-09-26
Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Vi söker nu en personalvetarstudent till tjänsten som Staffing Admin Assistant på deltid. Som Staffing Admin Assistant kommer du att tillhöra Adeccos Workforce Management Team, en central funktion som supporterar hela organisationen och dess kunder på nationell nivå. Du kommer få en god inblick i många av våra spännande kunder och deras verksamhet runt om i landet, alltifrån stora globala bolag till mindre lokala företag. Du kommer främst att arbeta administrativt och involveras i många områden kopplat till personaladministration och bemanning. Du kommer även ha möjligheten att sitta med rekrytering av konsulter!
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innehålla:
• Svara i telefon samt på mail från konsulter, kunder och kollegor.
• Rekrytering.
• Bemanning och hantering av sjukfrånvaro.
• Administration.
Arbetstiderna kommer att vara förlagda morgnar, kvällar, nätter och helger där du bemannar Adeccos jour utanför ordinarie kontorstid. Arbetet sker hemifrån med en introduktion på kontoret i Stockholm. Du kommer att arbeta cirka 2-4 dagar i veckan. Arbetspassens tider varierar mellan vardagar 05-09, 17-00 och helger 13-24. Det finns också beredskapspass (arbete vid behov), arbetstiderna är då 00-05, 00-07 och 07-13.
Vi söker dig som kan börja så snart som möjligt och arbeta löpande framöver.
Om dig
Vi tror att du studerar till personalvetare och har minst 1,5 år kvar av studierna. Vidare tror vi att du trivs i ett högt arbetstempo och att du har en bakgrund av att jobbat med rekrytering, ex. som rekryteringsassistent. Tjänsten kommer i första hand vara av administrativ karaktär, vi söker därför dig som är noggrann och gillar att ha ordning och reda. Som person tror vi också att du är service-minded, lyhörd, strukturerad, lösningsfokuserad och har ett proaktivt tänk i det du gör. Det är meriterande om du har ett intresse för rekrytering!
Krav för tjänsten är:
• Flytande tal i engelska och svenska.
• Du studerar HR på minst 50%.
• Du har minst 1,5 år kvar av studierna.
• Möjlighet att arbeta kvällar, helger och tidiga mornar.
• Meriterande om man tidigare jobbat med rekrytering.
Du som söker behöver kunna arbeta 2-4 pass i veckan, detta gäller även under sommaren.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Är du intresserad?
Då ser vi fram emot din ansökan senast 6/10/2025. Vi börjar med rekryteringsarbetet omgående och kan komma att tillsätta tjänsten redan innan sista ansökningsdag. Med anledning av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.
Vid frågor så får du gärna höra av dig till ansvarig rekryterare Enna Dedagic på Enna.Dedagic@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön
