Staff scientist inom teknisk kemi, Umeå Universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Institutionen för Kemi söker en Staff scientist som ska arbeta med projektet "Högkapacitetsselektion av mikroorganismer för produktion av aromatiska biokemikalier från skogsindustriella restströmmar".
Anställningen avser heltid 6 månader med tillträde 25 mars 2026, eller enligt överenskommelse
Välkommen med er ansökan senast 4 mars 2026.
Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
I projektet "Högkapacitetsselektion av mikroorganismer för produktion av aromatiska biokemikalier från skogsindustriella restströmmar" utförs analyser av samlingar av mikroorganismer för att identifiera högproducerande isolat och kloner, samt kemisk analys av restströmmar, komplexa industriella medier och metaboliter. I de postdoktorala studierna ingår försök med utrustning vid RISE High-Throughput Centre i Örnsköldsvik, vilket inkluderar högkapacitets-LC-TOF-MS, automatiserad koloniplockare, koloni-arrayer, mikrobiell tillväxtanalysator och automatiserad vätskehanteringsrobot. Dessutom utförs analyser av substanser i biomassa med HPAEC, HPLC, GC-MS och UV-Vis-spektrometri. Forskningen sker i laboratorier vid High Coast Innovation Park i Örnsköldsvik och vid KBC Kemiskt-biologiskt centrum i Umeå. Placeringsort är Örnsköldsvik, där RISE High-Throughput Centre ligger. Forskningen anknyter till den strategiska forskningssatsningen Bio4Energy och till ett av Umeå universitets prioriterade forskningsområden, nämligen Växtforskning för en hållbar grön omvandling av subarktis.
Arbetsuppgifterna utförs i laboratorieskala och omfattar fraktionering och analys av biomassaprover, hantering och analys av mikrobiella stamsamlingar, inklusive hantering av automatiserad koloniplockare, koloni-arrayer, mikrobiell tillväxtanalysator och automatiserad vätskehanteringsrobot. Vidare utförs analyser med högkapacitets-LC-TOF-MS och utvärdering av masspektrometriska data med programvarusviten MassHunter. I uppgifterna ingår även analyser av substanser i biomassa och i mikrobiella kulturer med HPAEC, HPLC, GC-MS och UV-Vis-spektrofotometri.Publiceringsdatum2026-02-11KvalifikationerKompetenser
- Doktorsexamen inom kemi, kemiteknik, bioteknik, eller motsvarande område.
- God praktisk erfarenhet av högkapacitetsutrustning för analys av mikrobiella stamsamlingar, inklusive automatiserad koloniplockare, koloni-arrayer, mikrobiell tillväxtanalysator, automatiserad vätskehanteringsrobot, samt högkapacitets-LC-TOF-MS.
- Erfarenhet av forskning om jästsvampar.
- Hög motivation för experimentella studier i laboratoriemiljö.
- God förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.
- God förmåga att presentera forskningsresultat på engelska, både muntligt och skriftligt.
Övriga önskvärda kvalifikationer:
- Erfarenhet av utvärdering av masspektrometriska data med programvarusviten MassHunter.
Så ansöker du
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du söker anställningen, ett CV, doktorsexamensbevis samt relevanta intyg och betyg.
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du söker anställningen, ett CV, doktorsexamensbevis samt relevanta intyg och betyg.
Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2026-09-30. Tillträde 2026-03-25 eller efter överenskommelse.
Anställningen är tidsbegränsad till 2026-09-30. Tillträde 2026-03-25 eller efter överenskommelse.
Information
Närmare upplysningar lämnas av professor Leif Jönsson, tfn: 090-7866811 eller e-post: leif.jonsson@umu.se
leif.jonsson@umu.se
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Fyra större forskningsområden, Biofysikalisk kemi och biokemi, IBEAM, Teknisk kemi och Organisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemiskt-biologiskt centrum. Mer information om att vara anställd vid Umeå universitet: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
