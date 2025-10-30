Staff scientist inom molekylär tumörbiologi
2025-10-30
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet, Sverige, välkomnar sökande till en tjänst som Staff scientist inom molekylär tumörbiologi.
Anställningen är tidsbegränsad till 12 månader avseende heltid. Startdatum är 2026-01-01 eller enligt överenskommelse.
Projektbeskrivning
Neuroblastom (NB) uppstår i det sympatiska nervsystemet och är den vanligaste extrakraniella solida cancerformen hos barn, med en hög grad av klinisk heterogenitet som sträcker sig från spontan regression till dödlig progression. HIF2a har föreslagits som ett onkogen för neuroblastom och ett mål för klinisk intervention, vilket har ifrågasatts i flera studier. Våra tidigare resultat tyder på att HIF2a spelar en nyckelroll i att bestämma en noradrenerg cellulär identitet samt i cellens förmåga att svara på differentieringsinducerande behandling. Vår forskning indikerar att HIF2a kan fungera som en negativ regulator av MYCN-onkogenen i neuroblastom. Vi avser att genomföra förlust- och överuttrycksstudier för att mer robust karakterisera hur HIF2a reglerar MYCN-proteinnivåer i neuroblastom. Vi kommer att undersöka HIF2as påverkan på MYCN:s funktion och proteinstabilitet i neuroblastom genom enkelcellsanalys av genuttryck, i kombination med kliniska parametrar, CRISPR/Cas9-deletion av HIF2a samt överuttryck i neuroblastomceller, följt av in vitro-analyser. Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer att inkludera, men är inte begränsade till, att designa, utföra och analysera experiment i samarbete med handledaren. Den anställde kommer att utföra experiment för att undersöka HIF2as roll som regulator av MYCN, cellulärt tillstånd och differentiering i neuroblastom. Kandidaten förväntas uppvisa hög grad av självständighet och kunna ta sig an projektets vetenskapliga frågeställningar på ett ansvarsfullt och självständigt sätt. Kvalifikationer
Vi söker en kandidat som är mycket motiverad med doktorsexamen i molekylärbiologi eller närliggande område, med dokumenterad erfarenhet av studier inom molekylär tumörbiologi. Du ska ha praktisk erfarenhet av arbete med HIF2a och MYCN i neuroblastom, särskilt inom genuttryck, proteinbiologi och mikroskopi. Du ska ha stark forskningsproduktion inom området, vilket visas genom förstaförfattarskap eller publikationer som presenterar banbrytande forskningsresultat inom neuroblastomfältet.
Kandidaten måste behärska engelska i tal och skrift. Eftersom projektet är av samarbetskaraktär förväntas kandidaten kunna arbeta i team och ha god samarbetsförmåga. Utmärkta kommunikationsfärdigheter krävs för effektiv interaktion med kollegor och forskare från kompletterande forskningsfält. God initiativförmåga och erfarenhet av att söka forskningsfinansiering är ett krav. Meriterande är om kandidaten har genomfört postdoktorala studier vid ett annat universitet än där doktorandstudierna genomfördes.
Som medarbetare hos oss bidrar du till att främja en inkluderande kultur och en positiv arbetsmiljö. Detta innebär att kommunicera effektivt över olikheter, visa samarbetsanda och förmåga att arbeta väl med andra. Du upprätthåller öppenhet och en välkomnande attityd, visar respekt, medkänsla och empati. Du engagerar dig i och stöttar kollegor från olika bakgrunder och perspektiv, och främjar en hälsosam balans mellan arbete och privatliv - både för dig själv och andra. Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad till 12 månader avseende heltid. Tillträde 2026-01-01 eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Du ansöker genom vårt rekryteringssystem senast 20 november 2025. Din ansökan ska innehålla
följande dokument, skrivna på engelska eller svenska:
- Ett CV med information om utbildning, en förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, samt en publikationslista.
- Ett personligt brev som beskriver din forskningsbakgrund och dina intressen, samt din motivation för att söka tjänsten.
- Kopior av examensbevis, inklusive dokumentation av genomförda och erhållna akademiska kurser.
- Kontaktuppgifter till två till tre referenspersoner.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Johan Holmberg (johan.holmberg02@umu.se
).
Vi ser fram emot din ansökan!
Mer om oss
Mer information om vår verksamhet hittar du på: https://www.umu.se/institutionen-for-molekylarbiologi/
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
