Staff scientist, 1 år
Umeå universitet, Medicinska fakulteten / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
2026-06-29
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Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.
På Institutionen för diagnostik och intervention forskar och undervisar vi inom nio olika ämnesområden i nära samarbete med de fyra Norrlandsregionerna. Vi har internationellt erkända forskningsmiljöer där bredden av ämnesområden möjliggör innovation och samarbete över gränser. De flesta av våra forskare och lärare arbetar kliniskt, och våra lokaler finns på regionsjukhusen i Östersund, Sunderbyn, Sundsvall och Umeå - mitt i verksamheten.
Vi söker nu en staff scientist på heltid under 1 år.
Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att ansvara för att sammanställa och utveckla en omfattande databas samt driva egna delprojekt. Du arbetar i nära samverkan med forskargruppens övriga medlemmar och kommer att ha en central roll i databashanteringen även i de delprojekt som angränsar till ditt eget.
Arbetet kan även innebära handledning av masterstudenter och doktorander. Vidare ansvarar du för kontakter med deltagande register samt handläggare inom hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen och SCB.
En viktig del av tjänsten är att analysera och presentera forskningsresultat i vetenskapliga publikationer samt vid nationella och internationella konferenser. Även andra administrativa arbetsuppgifter kan ingå i anställningen.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har avlagt doktorsexamen inom ett relevant område, exempelvis som civilingenjör eller läkare. Du har goda kunskaper i statistik och databashantering samt förmåga att självständigt arbeta i olika statistikprogram och utveckla egen kod.
Eftersom projektet involverar många samverkansparter krävs god kommunikativ och administrativ förmåga. Du bör även ha en stark vetenskaplig drivkraft och ett självständigt arbetssätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom medicinsk teknik eller närliggande områden, särskilt i gränslandet mellan fysiologi och medicinsk teknik. Erfarenhet av arbete med medicinska frågeställningar är önskvärd. Kunskap om medfödda hjärtfel är meriterande, men inget krav, då introduktion och utbildning ges inom forskargruppen.
Då arbetet innebär kommunikation inom en internationell miljö förutsätts att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Villkor
Här kan du läsa mer om institutionen för diagnostik och intervention: https://www.umu.se/institutionen-for-diagnostik-och-intervention/
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
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901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Medicinska fakulteten Kontakt
SACO -S saco@umu.se Jobbnummer
9983610