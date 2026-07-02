Städtjänster Qlnr Söker Administrativ Assistent
Qlnr I Örebro AB / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Vi söker en administrativ assistent på 80 % till vårt kontor i Örebro. Tjänsten är förlagd på plats på kontoret, dagtid måndag–fredag.
I den här rollen blir du en viktig del av vår dagliga verksamhet och ansvarar för att skapa struktur, ge god service och säkerställa att administrativa processer fungerar smidigt.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Besvara och hantera inkommande mejl.
Bemanna växeltelefonen och ta emot inkommande samtal.
Fördela inkommande mejl och ärenden till rätt person.
Samordna och formulera tydliga och professionella mejl till kunder, kontaktpersoner och samarbetspartners.
Arbeta i vårt affärssystem med bland annat schemaläggning, orderhantering, felavhjälpning, krediteringar och fakturering.
Boka mötesrum och hjälpa till med övriga administrativa uppgifter.
Bidra till ordning, struktur och ett effektivt administrativt flöde i verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann och har en god administrativ förmåga. Du tycker om att skapa struktur och har lätt för att prioritera när flera ärenden pågår samtidigt.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Är skicklig på att skriva professionella och välformulerade mejl.
Har ett helikopterperspektiv och kan snabbt skapa överblick över en gemensam mejlinkorg och prioritera inkommande ärenden.
Är van att arbeta i olika digitala system och har god datorvana.
Är lösningsorienterad, självgående och tar egna initiativ.
Trivs med att samarbeta och ge service både internt och externt.
Erfarenhet av administrativt arbete, kundservice eller arbete i affärssystem är meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierande roll där du blir en viktig del av verksamheten. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en miljö där service, samarbete och struktur står i fokus.Om tjänsten
Tjänst: Administrativ assistent
Omfattning: 80 %
Placering: Örebro
Arbetstid: Dagtid, måndag–fredag
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8005631-2081558". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Qlnr I Örebro AB
(org.nr 559389-8975), https://qlnr.teamtailor.com
Adolfsbergsvägen 4 (visa karta
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702 27 OREBRO Arbetsplats
Qlnr Jobbnummer
9988486