Stadsutvecklingsanalytiker med inriktning social hållbarhet
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en konsult med stark utrednings- och analysförmåga till ett uppdrag inom kommunal stadsutveckling. Uppdraget handlar om att genomföra en områdesanalys i Södra Almgården för att förstå sambandet mellan boende, socialt liv och den byggda miljön i samband med planerad förtätning. Fokus är att kartlägga nuläge och identifiera framtida potentialer - samt att ta fram rekommenderade åtgärder som kan bidra till stärkt social sammanhållning.
Leveransen är en rapport med rekommendationer och visuella underlag. Analysen ska särskilt beakta behov hos barn, äldre och personer med funktionsvariationer samt synliggöra potentialer och brister kopplade till social sammanhållning, trygghet och livskvalitet.
ArbetsuppgifterGenomföra områdesanalys som kopplar socialt liv till befintlig och planerad byggd miljö.
Ta fram historisk och kulturell bakgrund samt analysera närliggande målpunkter, kopplingar och barriärer för rörelse.
Analysera fasadstrukturer, bottenplansfunktioner, kommersiella/icke-kommersiella funktioner och dygnsaktivitet.
Kartlägga grönstruktur och vistelsekvaliteter genom typologi-analyser, inklusive karaktärsskapande element, landmärken och materialbeskrivning.
Genomföra ljus/mörker-analys (dagsljus/skugga och belysning) kopplat till trygghetsupplevelser och vistelse.
Genomföra en "stå-sitta-gå"-analys för att belysa sociala och funktionella möjligheter i utemiljöer.
Analysera flöden och tillgänglighet för gång, cykel och övergripande trafikflöden, inklusive platser där beteenden avviker från gestaltning.
Planera och genomföra demografiska analyser samt sammanväga med underlag från trygghetsmätningar.
Planera och genomföra enkät till hushåll i området samt djupintervjuer med barn/unga, äldre och personer med funktionsvariationer samt lokala aktörer.
Genomföra observationsstudier av hur utemiljöer används vid olika tider samt barns lek- och rörelsemönster.
Ta fram frågeformulär och intervjuguider, analysera och sammanställa resultat samt formulera rekommenderade åtgärder.
Hålla regelbundna avstämningar och möten med beställaren under processen.
Leverera huvudrapport (PDF), en kortare sammanfattning samt pedagogiska illustrationer och tabeller anpassade för målgrupper inom stadsplanering.
KravErfarenhet av kvalitativa platsanalyser.
Erfarenhet av och kompetens för medborgardialog i samband med stadsutveckling.
Utbildad/praktiserande landskapsarkitekt.
Minst treårig erfarenhet av självständigt arbete inom område relevant för hållbar stadsutveckling.
Erfarenhet av uppdrag mot kommunal beställare.
