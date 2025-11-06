Stadsplanerare till Nyköpings kommun
2025-11-06
Nyköping är en kommun med stark tillväxt och ett strategiskt läge nära Stockholm. Den förutsättningen tillsammans med väl bevarade kulturmiljövärden och ett fantastiskt läge vid havet utgör en stark attraktionskraft som lockar hit både människor och företag.
Vi på Samhällsbyggnad har som uppdrag att möjliggöra hållbar tillväxt. Vi ser till att det finns lämplig mark för bostäder, verksamheter samt platser för rekreation. Vi arbetar både strategiskt och operativt inom områdena stadsplanering, strategisk samhällsplanering, markförvaltning, exploatering, miljö och livsmedel, bygglov och geodata samt samhällsbetalda resor, alltid med den övergripande samhällsutvecklingen i fokus. Våra medarbetare är allt från stadsplanerare, ingenjörer, strateger, arkitekter och inspektörer till handläggare och administratörer.
Nyköping är en kommun med både en växande tätort och en levande landsbygd. Hos oss på Stadsplaneringsenheten får du möjlighet att arbeta med olika typer av utvecklingsprojekt som till exempel att planera nya centrala stadsdelar, att medverka i planeringen för Skavsta eller att möjliggöra landsbygdsutveckling. Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Till Stadsplaneringsenheten söker vi nu en stadsplanerare. På enheten arbetar idag stadsplanerare och strateger som projektledare i nära samverkan både med varandra inom enheten och brett inom hela kommunen. Vi har en inkluderande arbetsmiljö där vi delar med oss av kunskap och erfarenheter och värdesätter engagemang, tydlighet och ett prestigelöst förhållningssätt. Tillsammans med ett team av kompetenta kollegor bidrar du till att ge ett växande Nyköping förutsättningar för en levande och hållbar livsmiljö.
Nyköping har ett fortsatt högt tryck på bostadsbebyggelse och nyetableringar i kommunen vilket genererar detaljplaneprojekt av olika omfattning där vi behöver planerarkompetens. Många av projekten handlar om stadsutveckling inom Nyköpings tätort och vi planerar även på landsbygden och för nya verksamhetsområden. Som stadsplanerare kommer du också att hantera tidiga skeden, förstudier, utredningar och verksamhetsutveckling, samt fungera som rådgivande funktion i ärenden och projekt som berör hela samhällsbyggnadsområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsexamen inom fysisk planering, arkitektur eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har goda kunskaper om PBL och planprocesser samt några års erfarenhet av detaljplanering. Vi ser positivt på att du har erfarenhet av kommunal verksamhet och av att driva egna projekt med viss komplexitet. Vi önskar också att du har erfarenhet av att arbeta i Focus Detaljplan, GIS och Adobe Creative Cloud, och behärskar det svenska språket mycket väl i både tal och skrift.
Du har ett starkt intresse för stadsplanering och stadsutvecklingsfrågor och en vilja att utveckla och utvecklas. Du har en god förmåga att planera, leda, driva och hålla samman en process och en projektgrupp. För dig är det lika självklart att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper som att själv lära nytt och låta dig inspireras.
Du behöver ha en god kommunikationsförmåga. Du ska känna dig bekväm med att presentera dina projekt och föra dialog med allmänhet, politiker och media kring gestaltnings- och stadsbyggnadsfrågor. Som person är du ansvarstagande, strukturerad, kommunikativ och trivs med att arbeta både på egen hand och i grupp.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
9591532