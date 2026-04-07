Stadsjurister till Fastighets- och gatukontoret
Malmö kommun / Juristjobb / Malmö Visa alla juristjobb i Malmö
2026-04-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Till Fastighets- och gatukontorets enhet för fastighetsjuridik och värdering söker vi nu två stadsjurister som kommer arbeta med fastighetsrättsliga frågor och avtalsskrivning. Rollen innebär varierade arbetsuppgifter och möjlighet till eget ansvar och personlig utveckling. Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
Arbetet bottnar i fastighetsrättsliga frågor kopplade till stadens fastighetsägande. Tillsammans med dina kollegor på enheten kommer du arbeta med exempelvis juridisk rådgivning och avtalsskrivning i stadsutvecklingsprojekt, hantera juridiken kring tomträtter, arrenden och andra upplåtelser, företräda staden i fastighetsrättsliga tvister, göra rättsutredningar, svara på remisser och hantera stadens ansökningar om fastighetsbildning och inskrivningar.
I rollen som stadsjurist på enheten för fastighetsjuridik och värdering agerar du ombud för hela staden i fastighetsrättsliga frågor. Förutom ett nära samarbete med dina kollegor på enheten kommer du även att samverka med och stötta andra funktioner på förvaltningen. Arbetet innefattar kontakt med domstolar, myndigheter och det privata näringslivet.
Vi erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete tillsammans med kollegor som har lång och bred erfarenhet inom ett spännande arbetsområde. Du kommer tillsammans med övriga kompetenser på förvaltningen vara med i processen som syftar till att bygga och utveckla Malmö. Kvalifikationer
Vi söker dig som innehar juristexamen och minst fyra års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av avtalsskrivning och avtalsförhandling. Det är även meriterande om du har fastighetsjuridisk kompetens samt erfarenhet av entreprenadrätt och fastighetsbildnings- och förrättningsfrågor. Vidare är det meriterande om du har fullgjord tingsmeritering.
Tjänsten innebär många externa och interna kontakter vilket kräver god samarbetsförmåga och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Då du även kommer att samverka och stötta andra är det viktigt att du både är pedagogisk och tydlig i ditt sätt att kommunicera.
För att lyckas i tjänsten behöver du ha ett gott omdöme, förstå helhetsresonemang och ha ett arbetssätt som präglas av hög integritet. Arbetet innebär ett stort eget ansvar varför det krävs att du kan arbeta självständigt och ha förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du är noggrann och metodisk med ett strukturerat arbetssätt. För att trivas i rollen måste du tycka om att periodvis arbeta i ett högt tempo. Du kan snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter och sätta dig in i nya frågeställningar. Vi ser också att du är en team- och samverkansorienterad person, samt att du är flexibel och lösningsfokuserad.
Om arbetsplatsen
Enheten för fastighetsjuridik och värdering ansvarar för stadens ekonomiska och juridiska fastighetsägande och är en viktig del i arbetet med att äga, utveckla, förvalta, överlåta och upplåta stadens fastigheter. På enheten arbetar för närvarande åtta stadsjurister med ett huvudsakligt fokus på fastighetsrätt men även på mark- och miljörätt, fyra fastighetsvärderare och en arkivarie.
Dina närmsta kollegor på enheten är ett engagerat team som brinner för sina respektive ansvarsområden. Det finns goda möjligheter till utveckling genom utbildning. Som medarbetare är du vår viktigaste resurs och vi kommer därför att ta vara på din potential och se till att du utvecklas och växer med oss.
Fastighets- och gatukontoret äger, utvecklar och förvaltar stadens mark på uppdrag av tekniska nämnden och har till uppdrag att möjliggöra ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi erbjuder ett öppet och prestigelöst arbetsklimat där du kommer lära känna och samverka med kollegor med många olika kompetenser.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: 2026-06-01 eller enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Santiago Troche De Mego santiago.troche@malmo.se
9839573