Stadsdirektör till Jönköpings kommun
2025-09-27
Jönköpings kommun söker nu en engagerad, strategisk och utvecklingsorienterad stadsdirektör med fingertoppskänsla för samarbete. En ledare som på uppdrag av den politiska ledningen, tillsammans med förvaltningar och bolag, vill fortsätta utveckla Sveriges nionde största kommun och ge en riktigt bra tillvaro för invånarna och medarbetarna varje dag.
Vi söker en stadsdirektör
Om uppdraget
Som stadsdirektör i Jönköpings kommun är du kommunens högste tjänsteperson och anställd av kommunstyrelsen. Du har det övergripande ansvaret för kommunens verksamhet, ekonomi och medarbetare. Du leder arbetet med att omsätta den politiska viljan i praktisk handling för att ge goda möjligheter för alla som bor och verkar i Jönköpings kommun.
I rollen som stadsdirektör är du chef för stadskontoret. Du leder och samordnar kommunens övriga sju förvaltningschefer och är också vd för kommunkoncernens moderbolag. Uppdraget innebär många strategiska kontaktytor och samverkan, såväl inom organisationen som med regionen, andra kommuner, staten, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer på både lokal, regional och nationell nivå. En viktig del av uppdraget är att fortsätta att stärka det goda samarbete, med fokus på helheten för kommunens bästa, som idag råder inom hela kommunkoncernen. Du arbetar i samverkan och i dialog med de fackliga organisationerna.
Du är ett viktigt stöd till den politiska ledningen och ansvarar för att beredningen av ärenden håller hög kvalitet med väl underbyggda beslutsunderlag. Tillsammans med stadskontoret, förvaltningscheferna och bolagens vd:ar säkerställer du att politiska beslut verkställs och att mål uppnås.
Jönköpings kommun står liksom övriga kommuner i Sverige inför utmaningar. Som stadsdirektör har du en central roll i att på ett tryggt sätt driva ett systematiskt utvecklings- och förändringsarbete för att exempelvis hantera den demografiska omställningen som samhället står mitt i.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan anställningen. Anställningen kräver en godkänd säkerhetsprövning och svenskt medborgarskap.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och kunnig ledare som med fingertoppskänsla kan samla organisationen kring gemensamma målbilder. På ett prestigelöst sätt släpper du fram handlingskraften hos chefer och medarbetare. Du leder genom tillit, men utmanar också på ett konstruktivt sätt och kan ställa krav. Du är närvarande och tillgänglig och har en strategisk kommunikation för att driva utveckling och förändring. Uppdraget kräver också att du är skicklig på att analysera information och att du har god strategisk förmåga. Du arbetar långsiktigt, planerar med struktur och har lätt för att förstå och agera i komplexa sammanhang.
Vi söker dig som lyhört förstår att kommunicera med en uppmärksam media, engagerade företag och föreningar och en intresserad allmänhet. Du behöver ha god erfarenhet av att leda en kommunikativ organisation med insyn för invånarna.
Du har gedigen erfarenhet av att verka i en politiskt styrd organisation på komplex och strategisk nivå och du är van att leda stora organisationer genom andra chefer. Du har också god förståelse för det kommunala uppdraget och gedigen kunskap om ekonomisk styrning. Grundläggande är god kunskap om de lagar och regler som styr kommunal verksamhet.
Du har erkänd förmåga att driva verksamhetsutveckling där intressen och drivkrafter möts. Du kan framgångsrikt skapa goda relationer och leda verksamheten utifrån kommunens mål. Du drar nytta av digitalisering och kan utveckla en innovationskultur.
Du har en akademisk examen eller annan utbildning som i kombination med din erfarenhet bedöms som likvärdig.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsviktigt uppdrag i en framåtlutad kommun som växer, utvecklas och siktar högt. Du blir en del av leder en organisation med hög kompetens, starkt engagemang och en tydlig vilja att samarbeta för helhetens bästa. Du bidrar till livskvalitet för våra invånare, företag, civilsamhälle och besökare i en kommun som alltid vill ta ett steg till.
Välkommen att utvecklas tillsammans med oss!
Om Jönköpings kommun
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi är mer än 13 000 medarbetare som arbetar för att ge våra ca 148 000 invånare välfärd och service av hög kvalitet. I Jönköpings kommun finns de tre städerna Gränna, Huskvarna och Jönköping. Vi har en handlingskraftig landsbygd och många samhällen med god service och livskraft samt ön Visingsö mitt i Vättern. Jönköpings kommun är alltid redo att ta ett steg till för att invånare, företag och civilsamhälle ska utvecklas och trivas.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår konsult Conny Besterman, AS&B Executive. Telefon 0706 - 18 11 62 eller e-post conny.besterman@asb-executive.se
