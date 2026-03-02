Stadsarkitekt till Linköpings kommun
Tjänsten är placerad inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi ser till att stadsplanera så att många värden tas till vara: näringsliv och kultur, trafik och miljö. Nu och i framtiden. Tillsammans utvecklar vi en attraktiv, spännande och hållbar stad.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Som stadsarkitekt i Linköpings kommun har du ett övergripande ansvar för att säkerställa att god arkitektur och stadskvaliteter genomsyrar hela stadsbyggnadsprocessen - från översiktsplanering och detaljplan till bygglov, markanvisning och genomförande.
Du verkar strategiskt, rådgivande och investeringsfrämjande.
I uppdraget ingår att:
Vara strategiskt stöd till chefer och projekt i komplexa stadsbyggnadsfrågor
Ingå i stadsplaneringsavdelningens projektstyrgrupp
Överbrygga glappet mellan vision och genomförande genom att bevaka arkitektoniska intentioner i alla led
Verka investeringsfrämjande och inspirera till utveckling av staden/kommunen.
Medverka i markanvisningstävlingar och bidra till kravställning som stärker arkitektonisk kvalitet
Stödja kvalitetsbedömningar i bygglovsärenden
Vara kunskapsstöd i kommunens investeringsprojekt
En viktig del av rollen är att arbeta investeringsfrämjande. Du för tidiga dialoger med byggaktörer, fastighetsägare och arkitekter och verkar för att skapa tydliga, attraktiva och genomförbara projekt. Genom externa dialoger och offentliga sammanhang bidrar du till att stärka kännedomen om Linköping och öka intresset för investeringar och etableringar i kommunen.
Du ansvarar även för omvärldsbevakning inom arkitektur och stadsbyggnad samt för att sprida kunskap och erfarenheter inom organisationen.
Rollen är stödjande och rådgivande. Du verkar på uppdrag av avdelningschef och förvaltningschef, medan formella beslut fattas av ansvariga chefer och projektägare enligt kommunens projektmodell.
Du arbetar nära såväl interna kollegor som externa aktörer och har en central position i dialogen mellan kommun, näringsliv och marknad. I uppdraget ingår att företräda kommunen i offentliga samtal om arkitektur och stadsutveckling, både lokalt och nationellt.
Din arbetsplats
Du är placerad på Stadsplaneringsavdelningen inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Linköpings kommun. Stadsplaneringsavdelningen är organiserad i tre enheter; strategisk planering, mark och exploatering samt detaljplan. Avdelningen samordnar även kommunens arbete med planering för Ostlänken. Rollen som Stadsarkitekt rapporterar direkt till avdelningschef Stadsplanering och arbetar även på uppdrag från förvaltningschef.
Förvaltningen sitter i ett nybyggt, aktivitetsbaserat kontor i Ebbepark och erbjuder en trivsam och trygg arbetsvardag med möjlighet att arbeta på distans 1-2 dagar i veckan.
Här får du möjlighet att arbeta i en kommun som växer, där stadsutveckling ses som en strategisk framtidsfråga och där arkitektur är ett verktyg för långsiktig attraktionskraft.
Du som söker
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom arkitektur, stadsbyggnad eller motsvarande
Erfarenhet av att arbeta med komplexa stadsbyggnadsfrågor
Förmåga att kombinera gestaltning, strategi och affärsmässighet
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Erfarenhet av att arbeta i projektform
Som stadsarkitekt i Linköpings kommun kombinerar du engagemang med strategisk helhetssyn. Du tillför energi och skapar delaktighet och samsyn i komplexa processer, samtidigt som du ser till hela stadens och verksamhetens bästa i dina bedömningar.
Du har gott omdöme och gör väl avvägda prioriteringar även i komplexa frågor. Med stark problemlösande analysförmåga kan du bryta ner och hantera komplexa sammanhang på ett strukturerat och framåtdrivande sätt.
Du är socialt trygg i dialog med politiker, tjänstepersoner och investerare och bygger förtroende i en politiskt styrd organisation. Genom din samarbetsförmåga arbetar du lyhört och prestigelöst med andra. Samtidigt har du pedagogisk insikt och kan anpassa och tydliggöra arkitektoniska värden för olika målgrupper.
Vi söker en stadsarkitekt som drivs av utveckling och förändring och som ser investeringar som en möjlighet att skapa kvalitet - och kvalitet som en förutsättning för långsiktig tillväxt och attraktionskraft.
