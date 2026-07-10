Stadsarkitekt till Kalmar kommun
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret / Arkitektjobb / Kalmar Visa alla arkitektjobb i Kalmar
2026-07-10
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som stadsarkitekt i Kalmar kommun har du en strategisk och sammanhållande roll i hela samhällsbyggnadsprocessen, från tidiga skeden till genomförande och du arbetar nära såväl interna som externa aktörer.
Du:
• är en drivande kraft i arbetet med att formulera och utveckla kommunens vision för den fysiska miljön. Utifrån visionen pekar du ut riktningen för stadsutvecklingen och beskriver på ett inspirerande och konkret sätt vilka värden och kvaliteter vi vill skapa. Kommunens ambitioner tydliggör du tidigt i processerna, exempelvis vid uppstart av detaljplaner och markanvisningar, för att skapa samsyn kring platsens utveckling.
• håller ihop och utvecklar helheten den byggda miljön, ytorna mellan husen, det gröna och det offentliga rummet.
• säkerställer att gestaltad livsmiljö och arkitektonisk kvalitet är en naturlig del i kommunens utveckling av den fysiska miljön, exempelvis genom dialoger i interna och externa forum samt utveckling av arbetssätt inom samhällsbyggnadsprocessen.
• är aktiv i tidiga skeden för att forma rätt förutsättningar från början, exempelvis genom deltagande i strategisk planering, uppdragsbeställningar och dialoger med olika externa aktörer som utvecklar Kalmar.
• bidrar med kvalificerad rådgivning i plan- och bygglovsärenden.
• bidrar med kvalificerad rådgivning i genomförandefrågor, exempelvis i kommunala fastighetsprojekt.Kvalifikationer
Stadsarkitekten är organisatoriskt placerad på kommunledningskontoret i verksamheten Stadsutveckling och är direkt underställd stadsutvecklingschefen. Verksamheten ansvarar för mark- och exploatering, strategi och hållbarhet samt tillväxt och näringsliv. I din roll som stadsarkitekt kommer du att ingå i ledningsgruppen för kärnprocessen Planera och utveckla ett attraktivare samhälle med högre livskvalitet. Du kommer dagligen samverka och i stor utsträckning arbeta tillsammans med samhällsbyggnadskontoret, främst plan- och bygglovsverksamheten.
Rollens inflytande bygger på förmågan att skapa förtroende hos och bygga goda relationer med tjänstepersoner och förtroendevalda. Du uppskattar att arbeta tillsammans med andra och bidrar aktivt till ett öppet, prestigelöst och lösningsorienterat samarbetsklimat. Du är tillgänglig för och har god dialog med verksamheterna och övriga aktörer.
Du deltar på kommunstyrelsens planutskott samt på samhällsbyggnadsnämndens sammanträden inklusive dess presidieberedningar, då du är en länk mellan förtroendevalda, tjänstepersoner och externa aktörer. Du bidrar med en fördjupad förståelse för hur god gestaltad livsmiljö och arkitektur skapar mervärden.
Vi söker dig som
• är utbildad arkitekt med bred yrkeserfarenhet inom samhällsbyggnadssektorn.
• har god förmåga att bedöma och utveckla arkitektoniska och gestaltningsmässiga kvaliteter på olika skalnivåer, med förståelse för helhetens påverkan på detaljerna och detaljernas påverkan på helheten.
• är pedagogisk och lyhörd samt inspirerande och tydlig i dialogen med andra.
• har förmåga att skapa förtroende och driva frågor tillsammans med andra.
• är prestigelös och trivs i en roll där samarbete är avgörande.
• har b-körkort
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335886". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
Box 611 (visa karta
)
391 26 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Sveriges Arkitekter
Elena Bäcklund elena.backlund@kalmar.se Jobbnummer
9998870