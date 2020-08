Städnanny Sökes Till Familj Utanför Lund Extrajobb - Give me a hand AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund

Give me a hand AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund2020-08-26Denna annons gäller en familj som har två barn på 4,5 och 6 år. Familjen behöver just nu endast hjälp med hemstädning men enstaka barnpassningsuppdrag kan förekomma. Erfarenhet av både jobb med barn samt städning är därför ett krav.NannyDirekt är ett företag som matchar trevliga och pigga nannies till privatfamiljer runtom i Sverige. Vårt kontor hittar du på Baltzarsgatan 18 i Malmö. Är du en social person som tycker om att arbeta med barn? För att passa som nanny ska du älska att jobba med barn, vara pigg och glad med viljan att hjälpa dina familjer och deras barn. Dessutom ska du även tycka om att att utföra olika hushållssysslor. Du är en ansvarsfull person som kan kommunicera med både din familj och med oss på NannyDirekt. Du ska ha erfarenhet av barnpassning tidigare, vara ostraffad och kunna prata svenska eller engelska flytande. Har du körkort och/eller bil är det en fördel, men inget krav.Som nanny på NannyDirekt jobbar du hemma hos dina familjer och ser till att barnen har det bra. Ett arbetspass kan vara mycket omväxlande men de vanligaste arbetsuppgifterna är:Hämta på förskolanGöra mat / mellanmålGå till lekplatsenLäsa böcker / leka / aktivera barnenByta blöjorLäsa saga / nattaAnnat hushållsarbeteDu behöver inte ansöka för varje tjänst. Har du blivit anställd kommer du kunna välja mellan flera lediga uppdrag.2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-09-25Give me a hand AB5333947