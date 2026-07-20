Stabssoldat vid Specialflygskvadronen F 7
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2026-07-20
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Specialflygskvadronen i Linköping vid Skaraborgs flygflottilj bedriver flygtjänst med radar- och signalspaningsflygplan, transportflyg, flygunderhållstjänst och arbete med fortsatt luftvärdighet. Skvadronen är ett insatsförband och kan med kort varsel sättas in i insatser både nationellt och internationellt.
Skvadronsstaben ansvarar i huvudsak för skvadronens verksamhetsplanering, interna processer och uppföljning. Staben utarbetar tillsammans med skvadronsledningen verksamhetsorder och leder krigsförbandsutvecklingen. Som stabssoldat kommer du i samarbete med Stabschefen och stabens övriga delar bland annat att arbeta med ärendehantering, stabsberedning, samordning av underlag för rapporter och order.
Som Stabssoldat vid Specialflygskvadron i Linköping erbjuds du varierande och utvecklande arbetsuppgifter som ger dig en bred kompetens av en stabs olika roller. Detta ger dig erfarenheter för en framtida roll i Försvarsmakten.
Du ingår i skvadronsstaben som leds av stabschefen. Som stabssoldat kommer du att vara ett viktigt chefsstöd och du arbetar självständigt meddina ansvarsområden samt stödjer övriga på staben och skvadronen tillsammans med expeditionsföreståndaren. Stabssoldatens arbete kan vara inom områdena administration, logistik och säkerhet. Utbildningar/vidareutbildningar sker både på F7 Såtenäs, Malmen och på distans.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Stödjer chefer på skvadronen med olika administrativa och praktiska uppgifter
Hanterar stabsuppgifter i samarbete med stabschefen och expeditionsföreståndaren
Deltar i genomförande och utveckling av förbandets förmåga inom ledning, samband och logistik
Ansvarar för uppföljning av delar av skvadronens IT-materiel
Stödjer S4-funktionen (Logistik) med olika uppgifter
Om intresse finns arbete kan utbildning och arbete ske även inom IT-säkerhet samt säkerhetsmannauppgifter.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Godkänd gymnasieutbildning
Genomförd grundutbildning (GU) eller värnplikt med godkända betyg
B-körkort på manuell växellåda
God kunskap i officepaketet (Word, PowerPoint Excel)
God kunskap i svenska språket
God fysisk förmåga
Svenskt medborgarskap
Personliga egenskaper För att lyckas i rollen som stabssoldat på Specialflygskvadronen är du strukturerad, flexibel och har god kommunikativ förmåga. Du kan ta initiativ, är självständig samt kan prioritera. Du är stresstålig, flexibel, har ordningssinne, god samarbetsförmåga och servicattityd samtkunna hantera flera uppgifter samtidigt och med olika tidsförhållanden. För att trivas i rollen krävs ett lösningsorienterat förhållningssätt, viljan att lära sig samt förståelse för vikten av att leverera med kvalité och precision.
Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se http://www.forsvarsmakten.se/).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Utbildning i stabs- och ledningstjänst, IT- eller logistiktjänst inom Försvarsmakten
Erfarenhet av administrativa uppgifter
Erfarenhet av arbete i Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem SAP/PRIOÖvrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som kontinuerligt tjänstgörande assistent (GSS/K) upp till 8 år med stöd av 7 § Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar.
Tillsvidareanställning inleds med 6 månaders provanställning
Tjänstgörandegrad: Heltid
Arbetsort: Linköping
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Lägsta inplacering för denna befattning är 28 000 kr/mån, vidare tar vi tidigare arbetslivserfarenhet och kompetens i beaktande.
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga. Resor i tjänsten förekommer för såväl arbete som egen utbildning. Eftersom både befattning och arbetsuppgifter är knutna till en krigsorganisation så kommer du även att bli krigsplacerad i vår organisation. Detta betyder bland annat att du kommer att få utbildning i vad som förväntas av dig vid en höjd beredskap.Kontaktperson för detta jobb
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Andrea Nyysti tfn 010-827 70 00 (växel).
Fackliga företrädare
Officersförbundet OFR/O, Patrik Karlsson
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Magnus Krantz
Samtliga söks via FM växel 010-825 10 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-09-14. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
581 98 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10006472