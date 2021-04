Stabsofficer med inriktning krigsförbandsutveckling - Försvarsmakten - Övriga jobb i Stockholm

Försvarsmakten / Övriga jobb / Stockholm2021-04-09Stabsofficer med inriktning på krigsförbandsutveckling är en nyinrättad och viktig befattning som ingår i Planeringsavdelningen, Staben för Försvarsmaktens HR Centrum (FM HRC). HR C är ett förband som bildades 2009 och som arbetar med Försvarsmaktens personalförsörjning i tillväxt och med fokus ARUBA (Attrahera/Rekrytera/Utveckla/Behålla/Avveckla). HR C består av många civilt anställda med olika spetskompetenser.Planeringsavdelningen i HR C ansvarar för Försvarsmaktens PPU-process (produktion, planering och uppföljning), tar fram förbandets verksamhetsorder och analyserar utfall. Planeringsavdelningen har i uppdrag att planera den militära förmågeutvecklingen i höjd beredskap för HR C. Avdelningen består av sju medarbetare inklusive avdelningschef.BefattningenSom Stabsofficer inriktning krigsförbandsutveckling arbetar du med fokus på förbandets militära förmågeutveckling där du har en nyckelroll. Du arbetar strategiskt och långsiktigt med planering och styrning i olika beredskapsnivåer med inriktning på FM HRC krigsförbandsutveckling. Tillsammans med övriga Planeringsavdelningen ansvarar du för de militära aspekterna av den långsiktiga produktionsplaneringen.2021-04-09Sammanhålla och samarbeta med förbandets officerare och civila chefer i utveckling av förbandets militära förmågaBidra till utveckling av arbetssätt och processerSamverka med intressenter på Högkvarteret, i andra organisationsenheter i Försvarsmakten samt externa parterSammanställa underlag och komplex information för högre cheferUtveckla, leda och utvärdera övningar och utbildningar för att behålla och utveckla kompetensen i förbandets militära förmågaStödja planeringsavdelningen i olika projektStödja förbandets chefer och funktionsansvariga i deras arbete med PPU processenBefattningen innebär en bred och djup specialistroll, där du också har möjlighet att medverka i utvecklingen av befattningen.Erfarenhet från krigsförbandsutveckling på taktisk nivåGod erfarenhet av processarbeteFlera års erfarenhet av stabstjänstGod erfarenhet av att hantera komplex informationGod erfarenhet av presentationsteknikMycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skriftGoda kunskaper i MS OfficeMeriterandeTjänstgöring vid relevant funktion i HögkvarteretProjektledarutbildning och/eller erfarenhet av att leda projektSAP - System PRIOKunskaper i Försvarsmaktens dokumenthanteringssystem VidarErfarenhet av arbete med Försvarsmaktens PPU processFör att både trivas och bidra i rollen söker vi dig som är ansvarsfull, lösningsorienterad, utåtriktad, och har en mycket god kommunikativ förmåga. För att både trivas och bidra i rollen söker vi dig som är ansvarsfull, lösningsorienterad, utåtriktad, och har en mycket god kommunikativ förmåga. Du har ett starkt eget driv och levererar med god kvalitet mot uppsatta tidsmål. Vidare har du ett självständigt och strukturerat arbetssätt och är duktig på att se samband mellan orsak och verkan. Du har också en välutvecklad samarbetsförmåga och är duktig på att skapa förtroendefulla relationer.

Militär befattning (OR8)
Tillsvidareanställning
Heltid
Tillträde snarast enligt ök.
Arbetsort: Stockholm
Resor ingår i tjänsten Försvarsmakten HR Centrum är en service- och supportfunktion som har ansvar över Försvarsmaktens gemensamma förvaltning och stödverksamhet inom service, administration och HR. Vi är cirka 680 medarbetare med verksamhet i 25 orter runt om i landet.

Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. 