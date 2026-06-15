Stabsofficer, Infra, A 9
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Stabsofficer inriktning Infra, A 9Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Vill du vara med och bygga upp ett av de nya regementen som Försvarsmakten har fått i uppgift att etablera? Regeringen har beslutat att öka försvarsförmågan genom att återetablera flera regementen där Bergslagens artilleriregemente, A 9, i Kristinehamn är ett av dem.
Regementet ska ansvara för utbildningen av två till tre artilleribataljoner för bland annat brigaderna i södra Sverige.
Nu söker vi en Stabsofficer med inriktning infra till Bergslagens artilleriregemente, A 9.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsofficer med inriktning infra kommer du att arbeta både självständigt, och/eller i tillfälligt sammansatta arbetsgrupper. Verksamheten kommer att vara av skiftande karaktär samt omfattning, där ett flexibelt förhållningssätt och uppgiftsanpassning är en förutsättning för att uppnå förväntade resultat. Exempel på ansvarsområden:
Funktionsleda Infrahandläggare på GarnE.
A 9 främste företrädare inom ramen för IPT (Implementerings team) Harberget.
Leda garnisonssamordning Infra i Kristinehamns garnison.
Stödja C A 9 styrgrupp infra Harberget.
Beredd stödja övriga etableringsregementens, I 13 och I 21 infraprocess.
Beredd stödja AST Infra.
Friskvård och fysisk träning är en naturlig del av arbetet för all personal i Försvarsmakten.
Krav/Kvalifikationer
Yrkesofficer OF 2/3 alt SO 7/8
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, svenska och engelska
God datavana och goda kunskaper i MS Office
Erfarenhet av att leda arbetsgrupper
B-körkortDina personliga egenskaper
För att både trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en ansvarstagande person med resultatfokus och eget driv. Du är initiativtagande och trivs med att arbeta både självständigt och i arbetslag. Du är strukturerad, kan planera och är flexibel inför verksamhetens behov.
Du är en prestigelös lagspelare med god social förmåga och som trivs i en arbetsmiljö under förändring med framåtanda. Du är strukturerad och lösningsorienterad samt finner vägar framåt på uppkomna utmaningar och du har lätt för att kommunicera med andra internt såväl som externt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande krav
Erfarenheter av arbete i stab bat/reg nivå.
Erfarenhet av planering på kort- och långsikt.
Erfarenhet av infrafrågor i FM. Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning för sökande som inte idag är anställda inom Försvarsmakten.
Tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsorten är Kristinehamn.
Arbetet innebär en del inrikes tjänsteresor och ibland övernattning.
Arbetsförhållanden innebär oftast 40 timmars arbetsvecka, men sker ibland på oregelbundna tider, t ex under övningsförhållanden.
Du kommer att krigsplaceras i din befattning.Så ansöker du
Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla följande:
CV
Ansökningsbrev, med motivering om varför du är lämpad för denna befattning.
Ofullständig ansökan behandlas ej.
Skicka också med relevanta militära intyg och betyg i din ansökan.
För upplysningar om befattningen, kontakta:
Stefan Svahn, Stabschef A 9, tfn 070 336 48 33
För information om rekryteringsprocessen, kontakta:
Ulrika Åslund, HR-specialist A 9, tfn 070 592 40 02
Fackliga företrädare
OFR/O: Niclas Sköld
OFR/S: Britt Dahlman
SEKO: Crister Florin
SACO: Karin Gällmo
Samtliga nås via växeln på tfn 010 825 10 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-17
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
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Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Regering och Riksdag har gett Försvarsmakten uppdraget att stärka Sveriges försvarsförmåga, i en tid med osäker omvärldsutveckling. Bergslagens artilleriregemente, A 9 ska därför återetableras i Kristinehamn. Regementet kommer bidra till ökad geografisk närvaro, utbildning av värnpliktiga och därmed utveckling av artilleriförmåga i södra Sverige. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan som såväl runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
681 43 KRISTINEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9964786