Stabsofficer Frekvensplanering till Flygstaben
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2026-06-26
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Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vårt uppdrag kräver en stor bredd i verksamheten. Som anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar. Tänk om du kunde gå till jobbet och bidra till en säkrare framtid? Verksamheten på Flygstaben A6 befinner sig i ett spännande utvecklingsskede och vi behöver därför förstärka vår avdelning med en stabsofficer frekvensplanering.
Om enheten
Flygstaben A6 söker en stabsofficer frekvensplanering för att sammanhålla frekvensplanering och andra frågor kring det elektromagnetiska spektrumet inom Flygvapnet. Som sammanhållande för flygvapnets frekvensplanering är du oumbärlig för att säkerställa att svenska och allierade luftstridskrafter kan verka både inom och utanför Sveriges gränser. Du är delaktig i planering av insatser och operationer, både för övning och skarp verksamhet. Din planering skapar förutsättningar för kritiska emitterande system att fungera där och när de behöver göra det.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som frekvenshandläggare ansvarar du för att samordna och utveckla Flygvapnets frekvensanvändning, både nationellt och internationellt. Rollen innebär att säkerställa att Flygvapnets verksamhet har tillgång till de frekvenser som krävs för övningar, insatser och den dagliga verksamheten, samtidigt som du bidrar till den långsiktiga utvecklingen av Försvarsmaktens frekvenshantering.
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för Flygvapnets frekvensbehov genom att hantera och bereda ärenden, genomföra frekvensplanering samt införa och följa upp förändringar kopplade till den militära luftfartens frekvensanvändning
Samordna Flygvapnets frekvensbehov vid nationella och internationella övningar samt verksamhet utomlands. Du stödjer även Försvarsmaktens frekvenskontor i planering av övningar och insatser, inklusive hantering av gästande flygförbands frekvensbehov
Vara Flygvapnets kontaktperson och representant i frekvensrelaterade frågor, både inom Försvarsmakten och i samverkan med externa aktörer såsom Post- och telestyrelsen, Transportstyrelsen, andra stridskrafter samt internationella samarbetspartners inom Norden, Europa och NATO
Ge stöd till Flygvapnets förband i frågor som rör frekvensbehov och frekvensutnyttjande samt företräda Flygvapnet i Försvarsmaktens frekvensarbetsgrupp
Bidra till den långsiktiga utvecklingen av Försvarsmaktens frekvensanvändning genom att tillsammans med Försvarsmaktens frekvenskontor ta fram strategiska inriktningar baserade på framtida teknikutveckling, taktikutveckling och verksamhetsbehov.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Utbildad specialistofficer OR7 eller försvarsmaktsingenjör
Eftergymnasial utbildning inom relevanta områden såsom IT, elektro- eller kommunikationsteknik, alternativt arbetslivserfarenhet som bedömds motsvara den kunskapsnivån
Arbetslivserfarenhet inom radio och/eller telekommunikation
God förmåga att utrycka sig i tal och skrift på svenska såväl som engelska
B-körkort.Dina personliga egenskaper
Du förväntas aktivt bidra till en trivsam arbetsmiljö och dela Försvarsmaktens värdegrund. Vi ser att du som sökande har en hög social kompetens och är utåtriktad, då arbetet kräver en välutvecklad samarbetsförmåga och förståelse för andra verksamheter. Du ska känna dig bekväm med att möta nya människor och situationer samt kunna tala inför större och mindre grupper. Arbetet ställer krav på att du är självgående, initiativrik och ansvarsfull.
Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av Flygvapnets sambandssystem
Tidigare erfarenhet av frekvens- och/eller radioplanering
Ingenjörsutbildning
Erfarenhet av att arbeta inom stabÖvrig information
Anställningsform: Militär tillsvidareanställning.Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Individuell lönesättning tillämpas.
Upplysningar om befattningen
Chef FS A6 Ledningssystemsektion Lars-Olof Wretling
Fackliga företrädare
OFR/O Johan Falck
OFR/S Caroline Nilsson
SACO Johan Nyström
SEKO Åsa Karlsson
Samtliga kontaktpersoner nås via FM växel på 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
751 27 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9980038