Stabsläkare till 2.a kompaniet - Sjukhusbataljonen
2025-12-23
Vill du arbeta i en dynamisk och utmanande miljö där din medicinska kompetens kan göra skillnad både nationellt och internationellt? Försvarsmedicincentrum i Göteborg söker nu en erfaren läkare för en spännande och varierad tjänst vid Sjukhusbataljonen. Här får du möjlighet att arbeta med avancerad sjukvård i fält, leda medicinska insatser under krävande förhållanden och bidra till utbildning och utveckling inom sjukvårdskapaciteten i Försvarsmakten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsläkare är du den militära chefens främsta stöd i medicinska frågor. Du leder det medicinska utvecklingsarbetet vid kompaniet och säkerställer att funktionen försvarsmedicin håller en god kvalité i enlighet med gällande regelverk. Du bevakar också den enskilde medarbetarens professionella utveckling avseende medicinsk utbildning. I tjänsten ingår såväl egen fortbildning och övning inom försvarsmedicin, som utbildning av andra. Ibland som konceptuellt ansvarig, men ibland även handgripligen som sjukvårdsinstruktör. Arbetet kan ske under pressade arbetsförhållanden, och arbetsmiljöerna kan vara av fysiskt utmanande karaktär. Delar av arbetstiden kan vara förlagd utomlands i internationell militär övning eller insats. I tjänsten ingår klinisk tjänstgöring upp till 20% av arbetstiden i syfte att vidmakthålla dina kliniska färdigheter.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
• Planering av försvarsmedicinska utbildningar på grupps nivå eller högre.
• Planera medicinsk fortbildning för legitimerad och icke-legitimerad vårdpersonal.
• Hantera läkemedelbeställningar och lager.
• Projektgruppsarbete inom försvarsmedicinsk utveckling.
• Uppföljning av vårdkvalité avseende egna medicinska enheter.
• I yrkesrollen ingår även stridsutbildning i syfte att kunna skydda och försvara den egna grupperingen.
Kvalifikationer
• Legitimerad läkare, specialistkompetens som hanterar akuta fall. Kunskaperna ska vara aktuella
• Erfarenhet av traumaomhändertagande
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska
• Fullt frisk och uppfyller kraven i FMFysS
• B-körkort
Meriterande
• Militär grundutbildning såsom fullgjord värnplikt, Grundläggande Soldatutbildning för Internationell tjänst (GSU INT), Grundläggande Militär Utbildning (GMU) eller Grundläggande Soldatutbildning (GSU)
• Tidigare militär nationell eller internationell tjänstgöring, särskilt inom försvarsmedicin
• Reservofficer eller annan stabsutbildning
• Dokumenterad erfarenhet av undervisning eller instruktörskompetenser
Du är flexibel vilket gör att du snabbt kan anpassa dig till olika situationer, miljöer och arbetskonstellationer. Din samarbetsförmåga är viktig då du delar med dig av kunskaper, erfarenheter och information samt stödjer andra i strävan efter att uppnå gemensamma mål. Du är medveten om dina egna styrkor och utvecklingsområden och utnyttjar möjligheter till kunskapsinhämtning. Du strävar efter att kontinuerligt utvecklas i din yrkesroll.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Sex månaders provanställning tillämpas.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Resor såväl nationellt som internationellt kan förekomma liksom tjänstgöring kvällar och helger.
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning.
Anställningen innebär en krigsplacering på Sjukhusbataljonen.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Carl Axenborg, tel FM växeln 010-829 20 00
För upplysningar om rekryteringsprocessen kontakta:
Christian Otterhäll, tel FM växeln 010-829 20 00
Ta i beaktan att det är semesterperiod vilket gör att vi kommer ha begränsad möjlighet att svara i telefon under några veckor men vi beräknas vara åter vecka 4.
Fackliga företrädare
SACO, sacostyr-fomedC@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, forsvarsforbundet-f7@mil.se
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-18 Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämplig för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
