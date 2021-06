Stabsläkare MR V, Medicinsk verksamhetschef - Försvarsmakten - Läkarjobb i Skövde

Medicinsk verksamhetschef / stabsläkare MRBefattningsbeskrivning:Stabsläkare i MR-stab underställd chefen J4. Biträder militärregionläkaren huvudsakligen inom verksamhetsområden rörande funktionen försvarsmedicin samt har viss förmåga att fungera som militärregionläkarens ställföreträdare.Stabsläkare MR är tillika medicinsk verksamhetschef (MED VhC) och har det samlade medicinska verksamhetsledningsansvaret för all försvarsmedicinsk verksamhet som bedrivs i OrgE/MR. Svarar i den rollen direkt under FM vårdgivare. I uppdraget ingår att säkerställa att OrgE MR tillämpar FM vårdgivares ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (LSK) i samtliga dess delar och att verksamheten bedrivs enlighet med gällande lagstiftning och R VÅRDGIV 2013 (FM2016-1929:81). Är i verksamhetsledningsfrågor direktföredragande till C MR.Stabsläkare/MR tillika MED VhC arbetar främst inåt i OrgE MR medförsvarsmedicinskt stöd mot utbildningsgrupper/hemvärnsbataljoner, försvarsmedicinskt utbildningsansvarig, medicinsk rekryteringsbedömning, medicinska kompetenskontroller av sjukvårdspersonalen, medicinska delegationer, läkemedelshanteringsfrågor i samverkan med försvarshälsan.2021-06-30Specialistkompetent legitimerad läkare med väl vitsordad civil erfarenhet av kliniskt arbete.Meriterande:Relevant militär kompetens och erfarenhet.Erfarenhet av medicinsk verksamhetsledning inom sjukvården.För att trivas i rollen som stabsläkare är du en person som vill ta ansvar och utvecklas inom ramen för din befattning och ansvarsområde.Du har god samordnings- och samarbetsförmåga - med god struktur- arbeta självständigt under eget ansvar. Du har god förmåga utrycka dig i tal och skrift.Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Civil befattning med tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringens omfattning 100%.Individuell lönesättning.Frågor besvaras av stabsläkare Johan Forshammar, nås via vxl 0500-465000Sista ansökningsdag 2021-08-31Fackliga representanter:Samtliga nås via vxl:0500-465000OFR/O, Göran HjertOFR/S, Bengt LindlöfSACO, Malin LundhSEKO-F, Lola AhlgrenSamtliga nås via vxl:0500-465000Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lön tillämpasSista dag att ansöka är 2021-08-31Försvarsmakten